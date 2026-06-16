Los Menucos volvió a vibrar con el Rally Regional

Los Menucos fue nuevamente el epicentro del automovilismo patagónico con la disputa de la cuarta fecha del Campeonato Regional de Rally, una competencia que reunió a pilotos, equipos y aficionados en un fin de semana marcado por la emoción, la velocidad y el acompañamiento de toda la comunidad.

A pesar de las bajas temperaturas características de la meseta, el entusiasmo de vecinos y visitantes convirtió a la localidad en una verdadera fiesta del deporte motor. Los exigentes caminos de la Región Sur pusieron a prueba a cada uno de los competidores, ofreciendo un espectáculo de gran nivel para el público presente.

La clasificación general quedó en manos de Omar Kovacevic, quien junto a su navegante Jorge Cáceres, a bordo de un Ford Fiesta, completó la competencia en 57m12s3 y obtuvo además la victoria en la categoría RC5. El segundo puesto de la general fue para Esequiel Klein, mientras que tercero finalizó Federico Fernández.

En la categoría A6, Klein consiguió su segundo triunfo consecutivo de la temporada, seguido por Ayrton Rodríguez y Mauro Debasa. Por su parte, en la N1, Agustín Pistagnesi mantuvo su dominio absoluto al lograr su cuarta victoria consecutiva del año.

La RC5L tuvo como ganador a Felipe Debasa, mientras que en la N2 se produjo uno de los momentos más destacados del fin de semana con el triunfo de Leandro Paulovich, quien volvió a lo más alto del podio luego de cuatro años.

En tanto, la categoría A1 quedó nuevamente en manos de Erick Regliner, que logró su tercera victoria consecutiva. El segundo lugar fue para Rubén Martínez y el tercero para Darian Regliner, quien consiguió subir al podio por primera vez.

Más allá de los resultados deportivos, la competencia volvió a demostrar la capacidad organizativa y el compromiso de la comunidad de Los Menucos, que recibió a visitantes y protagonistas con la hospitalidad que caracteriza a la Región Sur.

La próxima fecha del Campeonato Regional de Rally se disputará entre el 17 y el 19 de julio en la localidad de Chichinales, donde continuará la apasionante temporada 2026.

Fotos: Gentileza Locos por el Rally