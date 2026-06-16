Bomberos Voluntarios de Ramos Mexía invitan a vivir la previa de la Selección

El Cuartel de Bomberos Voluntarios de Ramos Mexía invita a toda la comunidad a participar de una jornada especial para compartir la previa del próximo partido de la Selección Argentina, en un espacio pensado para disfrutar en familia y entre amigos.

La actividad se realizará este martes a partir de las 17:30 horas, y contará con distintas propuestas recreativas para acompañar la pasión albiceleste.

Entre las actividades previstas habrá intercambio de figuritas, entrega de obsequios para alentar a la Selección, espacios para compartir la pasión por los colores argentinos y propuestas destinadas a grandes y chicos.

Desde la institución invitaron a los vecinos y vecinas a asistir con banderas, camisetas y todo el entusiasmo para alentar a la Scaloneta, en una tarde que promete estar cargada de alegría, compañerismo y sentimiento nacional.

La convocatoria busca generar un espacio de encuentro comunitario donde la pasión por el fútbol vuelva a reunir a la comunidad de Ramos Mexía para acompañar a la Selección Argentina.

La cita es este martes desde las 17:30 horas. ¡Todos invitados a vivir juntos la previa y alentar a la Argentina! 🇦🇷⚽🔥