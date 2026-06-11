Los Menucos se prepara para recibir una nueva edición del Rally Regional

La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) confirmó el cronograma oficial de la 8° edición del Rally Ciudad de Los Menucos, competencia que se disputará del 12 al 14 de junio en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Regional de Rally.

La localidad volverá a convertirse en el epicentro del automovilismo regional, recibiendo a pilotos, equipos y aficionados que llegarán desde distintos puntos de Río Negro para ser parte de una de las competencias más esperadas del calendario.

Con caminos característicos de la Región Sur y un escenario que promete condiciones plenamente invernales, la prueba ofrecerá un importante desafío para los protagonistas, que buscarán sumar puntos clave en la lucha por el campeonato.

La octava edición del Rally Ciudad de Los Menucos ratifica el posicionamiento de la localidad como una de las plazas tradicionales del automovilismo regional, generando además un importante movimiento turístico, comercial y económico durante todo el fin de semana.