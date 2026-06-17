Río Negro convierte fondos energéticos en 20 vehículos escolares

Los recursos generados por la nueva etapa energética de Río Negro ya se traducen en respuestas concretas para la educación pública. El Gobernador Alberto Weretilneck entregó en Viedma 20 nuevos minibuses adaptados para Escuelas Especiales, adquiridos con el Bono VMOS, creado a partir del acuerdo logrado con las petroleras que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

La inversión provincial de $1.970 millones permitirá garantizar traslados seguros, mejorar el acceso equitativo a la educación y acompañar a estudiantes de Escuelas Especiales en distintos puntos de la provincia.

El Gobernador destacó el valor humano que reviste el transporte adaptado: “No hay un solo momento en un día de la provincia en que no haya una rionegrina y un rionegrino aprendiendo”, y enfatizó la meta principal de “poder trasladar a los chicos con el afecto, con el cariño, con el amor que se tiene que tratar a un estudiante de educación especial”.

La educación es una de las áreas donde más se puede palpar la integración provincial y el respeto de un sistema educativo que va desde las grandes ciudades a los parajes más pequeñitos. No dudamos en tener una escuela de 800 o 900 alumnos hasta una escuelita de 5 o 7 alumnos. Y no importa dónde estén, tratamos de darle la misma calidad educativa y atenderlos y darle la logística para que esto funcione de la misma manera”, destacó.

En consonancia con esta premisa, Weretilneck dimensionó la magnitud diaria del sistema educativo estatal y la estructura que la provincia sostiene activamente para mantener las aulas abiertas: “Para nosotros es un gran desafío construir escuelas, mantener los edificios abiertos, darles la alimentación durante el día, llevarlos en el transporte escolar”.

Por su parte, la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, aportó el contexto técnico e institucional de la adquisición, explicando el origen de los recursos y el impacto directo que tendrá en las escuelas laborales y especiales de la provincia.

Manifestó que “hoy es uno de los días más importantes para la educación y para la sociedad”, recordó que al planificar el uso de los fondos del Bono VMOS “nos pareció prioritario que cada escuela especial pueda contar con un vehículo para acompañar los proyectos pedagógicos que desarrollan”.

“Contamos en toda la provincia con 22 escuelas especiales y 9 escuelas laborales. Estos vehículos van a acompañar ese trabajo, a nuestros estudiantes y sus familias, porque con ellos es nuestro compromiso”, dijo y afirmó que “hoy lo podemos cristalizar y poder verlo como algo que se ha concretado”.

Durante el acto, se entregaron formalmente las llaves de los nuevos vehículos a los representantes de los 14 Consejos Escolares.

Durante la jornada estuvieron presentes el Intendente de Viedma, Marcos Castro; los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos; de Modernización, Milton Dumrauf; la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el Secretario General, Nelson Cides y el Presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.