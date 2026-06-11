Jacobacci: apertura de ofertas para una obra de gas que beneficiará a 126 familias

Más familias de Ingeniero Jacobacci están cada vez más cerca de acceder al servicio de gas natural. El próximo 23 de junio se realizará la apertura de ofertas para una importante obra que permitirá incorporar a 126 nuevas familias a la red de distribución.

La iniciativa contará con una inversión superior a los 247 millones de pesos y será financiada en su totalidad por el Gobierno de Río Negro, en el marco de una política de fortalecimiento de la infraestructura básica en toda la provincia.

La obra representa un avance significativo para la localidad, especialmente considerando las características climáticas de la Región Sur, donde el acceso al gas natural se traduce en mayor confort, seguridad y un importante ahorro para las economías familiares durante los meses de invierno.

Además del impacto social, el proyecto contribuirá a la generación de empleo y al movimiento de la economía local, reafirmando el rol de la obra pública como herramienta de desarrollo y crecimiento para las comunidades.

Con esta nueva inversión, Jacobacci continúa ampliando el acceso a servicios esenciales, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y acompañando el desarrollo de la localidad con más infraestructura y oportunidades para las familias.