El intendente Mellado recibió a representantes de la Cooperativa JJ Gómez

El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, mantuvo una reunión con representantes de la Cooperativa JJ Gómez, concesionaria del Matadero Municipal, con el objetivo de analizar la actualidad del sector y proyectar el trabajo para la próxima temporada.

Participaron del encuentro la presidenta de la cooperativa, el coordinador de la planta, Julio Fermín, y Exequiel Nuilcafil, integrante del equipo de trabajo.

Durante la reunión se dialogó sobre la zafra 2025/2026 de faena destinada a la exportación hacia países árabes, evaluando las perspectivas y expectativas de trabajo para los próximos meses, en una actividad que representa una importante fuente de movimiento económico y generación de empleo para la región.

Asimismo, se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del Matadero Municipal y las acciones necesarias para continuar fortaleciendo su capacidad operativa y productiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con la Cooperativa JJ Gómez para seguir consolidando el desarrollo de una actividad estratégica para la economía local y regional.