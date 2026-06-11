El intendente Mellado recibió a representantes de la Cooperativa JJ Gómez

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El intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, mantuvo una reunión con representantes de la Cooperativa JJ Gómez, concesionaria del Matadero Municipal, con el objetivo de analizar la actualidad del sector y proyectar el trabajo para la próxima temporada.

Participaron del encuentro la presidenta de la cooperativa, el coordinador de la planta, Julio Fermín, y Exequiel Nuilcafil, integrante del equipo de trabajo.

Durante la reunión se dialogó sobre la zafra 2025/2026 de faena destinada a la exportación hacia países árabes, evaluando las perspectivas y expectativas de trabajo para los próximos meses, en una actividad que representa una importante fuente de movimiento económico y generación de empleo para la región.

Asimismo, se abordaron distintos aspectos vinculados al funcionamiento del Matadero Municipal y las acciones necesarias para continuar fortaleciendo su capacidad operativa y productiva.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo articulado con la Cooperativa JJ Gómez para seguir consolidando el desarrollo de una actividad estratégica para la economía local y regional.

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