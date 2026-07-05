Los Menucos: realizaron mejoras en el Cuerpo de Seguridad Vial

La Policía de Río Negro continúa llevando adelante trabajos de mantenimiento y puesta en valor de sus dependencias con el objetivo de mejorar los espacios destinados a la prestación del servicio a la comunidad.

En esta oportunidad, las tareas se desarrollaron en el Cuerpo de Seguridad Vial de Los Menucos, donde se realizaron trabajos de pintura y reacondicionamiento del edificio, además de la siembra de césped en el predio.

Estas acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura institucional que la fuerza impulsa en distintos puntos de la provincia, buscando optimizar las condiciones de trabajo del personal y brindar una mejor atención a quienes utilizan sus servicios.

Desde la institución destacaron que la mejora de las instalaciones contribuye a fortalecer la presencia policial y a ofrecer espacios más adecuados para el desarrollo de las tareas de prevención y seguridad vial.