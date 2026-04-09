Avanza la limpieza y optimización de espacios en unidades de la Policía

El Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, continúa llevando adelante un proceso integral de limpieza, ordenamiento y optimización de espacios en las unidades de la Policía de Río Negro, con especial foco en los puestos de la Policía Caminera.

En este marco, se desarrollan tareas sostenidas para mejorar los accesos a las ciudades, mediante el reacondicionamiento de predios y la reorganización de vehículos secuestrados, contribuyendo así a una mayor funcionalidad y mejor imagen de los espacios.

Las acciones comenzaron en Choele Choel, donde los vehículos fueron reubicados en el parque del Cuerpo de Seguridad Vial, permitiendo ordenar el espacio y optimizar el funcionamiento del lugar.

Posteriormente, los trabajos se trasladaron a Allen, donde los vehículos que se encontraban a la vera de la ruta fueron removidos y trasladados al predio de General Roca, mejorando las condiciones de seguridad y circulación en la zona.

En tanto, en Pomona, los vehículos en infracción fueron derivados al predio de Choele Choel, liberando el espacio del puesto caminero y fortaleciendo su operatividad.

Esta primera etapa forma parte de una iniciativa provincial orientada a optimizar los accesos y las condiciones de funcionamiento de todos los puestos camineros, fortaleciendo el trabajo de la Policía y brindando mayor orden y seguridad a la comunidad.

En este sentido, se continuará avanzando en esta misma línea en distintos puntos de la provincia, consolidando un proceso sostenido de mejora en la infraestructura y organización de los espacios policiales.