La Justicia oficializó a La Libertad Avanza en Río Negro

La Libertad Avanza logró su oficialización como partido provincial y quedó listo para competir en las elecciones del año que viene. Esta acción también le permite participar de los comicios municipales. El trámite quedó formalizado ayer en el fuero electoral, un trámite que llevó adelante el apoderado y vicepresidente Damián Torres.

Para el acto, el senador Enzo Fullone viajó especialmente. El dirigente acompañó a los referentes locales y provinciales (como el legislador César Domínguez) que se congregaron en la capital provincial, para robustecer el hecho administrativo.

«Ahora, las ideas de la libertad adquieren la personería definitiva y el músculo político para competir en las próximas elecciones provinciales y municipales, con la clara convicción de transformar la gestión y convertirse en gobierno», indicaron desde el partido que podrá sumar otros espacios -como CREO- para formalizar alianzas.

Durante los últimos meses, el partido avanzó en la conformación de mesas de trabajo distribuidas en distintos puntos de la provincia, integradas por referentes, militantes, profesionales, jóvenes y vecinos.

«La oficialización del partido en Río Negro no es solo un trámite burocrático; es la materialización de una fuerza que viene trabajando silenciosamente en todas las regiones de la provincia y que busca terminar con el atraso de la vieja política, poniendo la gestión al servicio de los rionegrinos”, expresó Fullone.

En paralelo, el diálogo político con legisladores provinciales, dirigentes y equipos técnicos ha permitido avanzar en distintas gestiones destinadas a fortalecer el crecimiento y desarrollo del partido, ampliar la representación del espacio y construir consensos sobre los principales desafíos que enfrenta Río Negro.

“Esta oficialización representa una acción histórica para el partido. Dimos el paso electoral e institucional que necesitábamos para el año que viene pintar la provincia de violeta”, concluyó el senador, virtual presidente del partido.