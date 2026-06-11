Los Menucos: Golden Goose confirmó hallazgo de oro de alta ley en Gran Esperanza

La compañía canadiense identificó intersecciones con leyes de hasta 24 g/t de oro en su proyecto ubicado en Los Menucos. Los resultados fortalecerán la definición de nuevos objetivos de exploración.

La exploradora canadiense Golden Goose Resources informó avances significativos en el proyecto Gran Esperanza, en Río Negro, tras concluir una nueva campaña de exploración superficial que confirmó la presencia de mineralización aurífera de alta ley en distintos sectores del yacimiento. Los resultados obtenidos serán clave para la planificación de futuras perforaciones y para profundizar la evaluación del potencial económico del área.

Los trabajos desarrollados incluyeron mapeo geológico y estructural de detalle, junto con un amplio programa de muestreo por canales sobre vetas de cuarzo aflorantes, permitiendo consolidar la interpretación geológica del sistema mineralizado. Según la compañía, la información recopilada ratifica la existencia de un extenso sistema epitermal portador de oro y plata distribuido a lo largo de diferentes sectores de la propiedad.

Entre los datos más relevantes surgidos de la campaña se destacan intersecciones con leyes de hasta 24 gramos de oro por tonelada en dos metros, además de otros intervalos con contenidos superiores a 13 g/t y 11 g/t de oro, resultados que fortalecen las expectativas exploratorias sobre el proyecto. En paralelo, los estudios también identificaron anomalías asociadas a plata y cobre en algunas de las estructuras evaluadas.

Durante las tareas de campo, los equipos técnicos lograron relevar cerca de 23,6 kilómetros de vetas mineralizadas, completando un total de 341 muestras de canal obtenidas en 265 estaciones de muestreo, principalmente concentradas en el sector occidental del proyecto. Asimismo, se incorporaron muestras de roca provenientes de vetas recientemente reconocidas en la porción oriental de la concesión.

La empresa utilizará estos datos para optimizar el modelo geológico del depósito y definir las zonas prioritarias para las próximas campañas de perforación diamantina. No obstante, parte de las muestras recolectadas continúa en proceso de análisis de laboratorio, por lo que se espera la publicación de nuevos resultados una vez finalizadas las evaluaciones correspondientes.

Gran Esperanza comprende aproximadamente 44.400 hectáreas en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Norpatagónico, una región que en los últimos años ha ganado protagonismo dentro del mapa exploratorio argentino debido a la presencia de diversos proyectos auríferos y argentíferos en etapas avanzadas de desarrollo.

Desde Golden Goose consideran que la combinación de extensas estructuras mineralizadas, leyes alentadoras y la ubicación estratégica del proyecto, próxima a otros emprendimientos mineros de relevancia, convierten a Gran Esperanza en uno de los activos con mayor proyección dentro de su portafolio argentino. Las próximas etapas de trabajo estarán enfocadas en determinar la continuidad de la mineralización tanto en profundidad como a lo largo de las vetas identificadas en superficie.