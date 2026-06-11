Labor Parlamentaria definió el temario para la sesión de este jueves

La Legislatura de la Provincia de Río Negro sesionará este jueves a partir de las 8 y, de acuerdo a lo definido esta mañana por la comisión de Labor Parlamentaria, tratará en primera vuelta un paquete de quince proyectos de ley.

Entre las propuestas que conforman el orden del día se encuentra la adhesión al régimen nacional para dinamizar la inversión productiva de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs). El programa establece un trámite simplificado para que las empresas ya inscriptas en Nación accedan ágilmente a los beneficios promocionales provinciales, lo que fortalecerá el aparato productivo rionegrino sin duplicar cargas burocráticas.

Otra de las iniciativas busca otorgar la concesión del uso especial de aguas provinciales para generación hidroeléctrica a las represas Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila. Además, establece el cobro de una retribución del 1% sobre las ventas de energía al mercado mayorista eléctrico. Esto reafirma la soberanía y el dominio originario de la provincia sobre sus recursos hídricos.

También se debatirá la modificación de la Ley de Ejecución Penal provincial, con el fin de prohibir salidas transitorias y libertad condicional a condenados por delitos violentos. La restricción abarca crímenes como homicidios, violaciones, robos agravados y secuestros extorsivos seguidos de muerte. El objetivo principal es proteger a la sociedad limitando la excepcionalidad en el período de prueba penitenciario.

La regulación del uso de dispositivos digitales y tecnologías emergentes dentro de todos los niveles del sistema educativo provincial será otro de los temas. Un proyecto propone prohibir el uso de celulares en primaria y lo restringe estrictamente a fines pedagógicos planificados en el nivel secundaria. Busca evitar distracciones, combatir el ciberacoso y garantizar la integridad intelectual del aprendizaje.

Asimismo, se abordará el proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos y Sellos al laboratorio provincial PROFARSE en todas sus operaciones con el sector público. La medida aplica a la provisión de medicamentos a hospitales, IPROSS, municipios y otros entes estatales rionegrinos. Esto permitirá reinvertir esos fondos impositivos en mayor soberanía sanitaria y desarrollo tecnológico.

Por otra parte, la Cámara tratará la iniciativa para crear el Colegio de Psicólogos de Río Negro, dividiéndolo en cuatro distritos territoriales con amplia autonomía operativa. El organismo controlará el ejercicio ético, administrará la matriculación y defenderá los derechos gremiales de estos profesionales. Además, les otorgará la potestad legal para emitir certificaciones de salud mental con validez jurídica plena.

Se analizará además la prohibición de uso de celulares en quirófanos, regulando el uso de dispositivos móviles en áreas quirúrgicas de hospitales públicos y privados para prevenir peligrosas infecciones intrahospitalarias. Se prohibirán llamadas personales, uso de redes sociales y toma de imágenes sin consentimiento durante las operaciones. Las instituciones deberán crear protocolos estrictos de desinfección y establecer canales de comunicación alternativos.

Otra de las propuestas incluidas en el temario es la que modifica el Estatuto del Personal Docente, para otorgar puntaje adicional a los educadores egresados de instituciones locales. Beneficiará con 4 puntos a egresados de Institutos de Formación Docente provinciales y con 3 puntos a graduados de universidades públicas rionegrinas. El propósito es valorar el profundo conocimiento del contexto sociocultural y productivo que poseen estos docentes.

El temario contiene también una propuesta para instituir la “Semana de Concientización y Prevención de Consumos Problemáticos y Adicciones”, el 26 de junio de cada año. Todos los poderes del Estado y las escuelas deberán organizar actividades obligatorias de difusión y prevención. La agencia APASA será la autoridad central encargada de coordinar las jornadas y proveer el material formativo necesario.

Se incorporó además la iniciativa que busca incorporar a la medusa de agua dulce asiática (Craspedacusta sowerbii) dentro de las políticas prioritarias de prevención y monitoreo. Ante su reciente detección en lagos provinciales, equipara su control con los mecanismos ya utilizados para combatir el alga Didymo. Las tareas de erradicación se financiarán con fondos pesqueros para mitigar su severo impacto en la biodiversidad.

También tendrá tratamiento en primera vuelta la iniciativa para declarar a la Ranita de Valcheta de la meseta de Somuncurá como Especie Amenazada de Extinción y Monumento Natural Provincial. Prohíbe cualquier actividad cinegética o modificación antrópica que impacte negativamente en su hábitat crítico. La medida busca salvar a este anfibio de la extinción inminente frente al cambio climático y especies invasoras.

En primera instancia legislativa se tratará otra propuesta que propone establecer la obligatoriedad de cantar la marcha a Malvinas en actos escolares, cívicos y militares, justo después de los himnos nacional y provincial. La norma regirá para todas las fechas patrias clave, buscando reafirmar el constante reclamo de soberanía nacional. También se promoverá activamente el aprendizaje de su letra y música en todos los niveles educativos.

Otra iniciativa a tratar tiene que ver con el reconocimiento a la Trayectoria Artística Provincial. La propuesta intenta crear un régimen y un registro provincial específico para distinguir a aquellos trabajadores de la cultura que engrandecen el patrimonio rionegrino. Contemplará un cupo máximo de 10 reconocimientos anuales que serán financiados a través de un Fondo Cultural Provincial. El objetivo central es formalizar y valorar institucionalmente la histórica labor de los artistas locales.

Otro de los proyectos incluidos propone la institución del Día Provincial del Río Limay. Fija el 8 de octubre como fecha conmemorativa anual para recordar la histórica movilización vecinal de 1995 que impidió su represamiento. El Ministerio de Educación deberá implementar obligatoriamente actividades de concientización ambiental en escuelas primarias y secundarias. Con esto se busca poner en valor la vital participación ciudadana en la defensa de nuestros ecosistemas.

Finalmente, será tratará la declaración de Monumento Histórico del emblemático inmueble donde funcionó la C.O.M.S.A.L., cooperativa metalúrgica ferroviaria en San Antonio Oeste. Destaca su valor fundacional para sostener fuentes de empleo tras el cierre de ramales dictado por el Plan Larkin en 1961. Reconoce su legado innegable como pilar del cooperativismo, el desarrollo social y la identidad local.