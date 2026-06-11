Se ponen en marcha los Juegos de Río Negro 2026 para personas mayores

Comienza una nueva edición de los Juegos de Río Negro para Personas Mayores, la propuesta deportiva y recreativa impulsada por la Secretaría de Deporte que reúne a participantes de toda la provincia y promueve el encuentro, la actividad física y la vida saludable.

La competencia está destinada a hombres y mujeres que hayan cumplido o cumplan 60 años durante el corriente año calendario. La inscripción es libre y gratuita y se realiza a través de las áreas deportivas de cada municipio.

Los Juegos constituyen uno de los espacios de participación más importantes para las Personas Mayores de Río Negro, generando oportunidades para compartir experiencias, fortalecer vínculos y mantenerse activos a través del deporte y el juego.

En este marco, el secretario de Deporte, Simón Miravete, detalló el cronograma a seguir luego de las etapas locales, que dependen de cada municipio, con las etapas zonales desarrollándose “durante todo el mes de agosto”, abarcando las regiones Atlántica, Valle Medio, Alto Valle Oeste, Alto Valle Este, Andina y Región Sur. “En septiembre tendremos el provincial final en Las Grutas, el 10 al 13 de septiembre, para finalmente, 15 días posteriores, acudir a los Juegos Nacionales de Personas Mayores”, remarcó Miravete.

Cada participante podrá inscribirse en una sola disciplina y representar únicamente a una localidad.

Además del objetivo de promover hábitos saludables y la participación comunitaria, la competencia permitirá conformar la delegación que representará a Río Negro en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2026, que se llevarán adelante del 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan.

Las disciplinas incluidas en esta edición son ajedrez, tejo, sapo, newcom, truco, pádel, tenis, tenis de mesa, orientación y habilidades motoras, con categorías masculinas, femeninas y mixtas según corresponda a cada deporte.