Los Menucos: avanza el proyecto de minería “Gran Esperanza”

El acuerdo para avanzar hacia el 100% del proyecto Gran Esperanza, en el Macizo Patagónico Norte, reabre el debate sobre el avance de la minería metalífera en Río Negro y sus implicancias territoriales.

La firma de un acuerdo entre la minera canadiense Golden Goose Resources y Valcheta Exploraciones para adquirir hasta el 100% del proyecto Gran Esperanza vuelve a poner en agenda el avance de la exploración de oro y plata en la provincia de Río Negro.

El proyecto se localiza en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Patagónico Norte, una región que en los últimos años concentra un creciente interés de empresas mineras por su potencial geológico.

Gran Esperanza es una propiedad aurífera y argentífera de tipo epitermal que abarca unas 44.400 hectáreas, con acceso durante todo el año y cercanía a rutas pavimentadas y caminos secundarios, condiciones que facilitan el despliegue de tareas exploratorias.

La cercanía del área a otros desarrollos mineros y proyectos en distintas etapas refuerza una tendencia de concentración de iniciativas extractivas en una misma región, con impacto directo sobre el uso del territorio.

Un yacimiento con antecedentes y escala territorial

Los antecedentes de exploración en Gran Esperanza señalan la presencia de una red de vetas epitermales de baja sulfuración que se extiende a lo largo de unos 10 kilómetros, según datos de campañas históricas.

En esos trabajos se realizaron trincheras y muestreos de superficie que arrojaron leyes de oro y plata de alto tenor, información que ahora es utilizada para justificar el avance hacia etapas de perforación.

El acuerdo firmado establece un esquema de opciones escalonadas que totalizan 1.889.500 dólares en efectivo y 2.599.000 dólares en gastos de exploración, cifras que marcan el valor económico asignado al recurso mineral.

Ese esquema contempla un camino progresivo hacia la propiedad total del proyecto, mediante una empresa conjunta y ejercicios posteriores de opciones, consolidando el control privado sobre una extensa superficie del territorio rionegrino.

Exploración avanzada y presión sobre el territorio

Previo a la firma del acuerdo, equipos técnicos de Golden Goose realizaron una visita al yacimiento en diciembre de 2025, donde recolectaron nuevas muestras de roca en vetas mineralizadas expuestas.

Los resultados incluyeron valores de oro superiores a los 14 gramos por tonelada, datos que refuerzan el interés económico sobre el área y aceleran las definiciones empresariales.

El acuerdo incorpora flexibilidad para acelerar plazos si los resultados técnicos lo justifican, además de una regalía sobre la producción futura, un esquema habitual en proyectos de minería metalífera.

Desde la empresa señalaron que el proyecto reúne escala, calidad geológica y acceso, condiciones que permiten avanzar rápidamente con programas sistemáticos de exploración, sin que se detallen instancias de participación local.

Un modelo extractivo en expansión

Con esta operación, Golden Goose Resources profundiza su presencia en Argentina y se suma al interés de compañías internacionales por el potencial minero de la Patagonia, una región históricamente atravesada por debates en torno a la actividad extractiva.

La empresa se dedica a la exploración y desarrollo de activos de oro, plata y litio en Sudamérica y Canadá, con una estrategia centrada en la captación de proyectos con potencial de crecimiento.