Los Menucos: Empresa canadiense que busca oro está lista para perforar

Unos 150 kilómetros al sur de General Roca, una compañía terminó de mapear 23 kilómetros de “venas” con metal precioso. Ahora espera los análisis de laboratorio para decidir si vale la pena invertir en el desarrollo del reservorio.

Una empresa canadiense llamada Golden Goose Resources, de mediano tamaño, acaba de dar un paso concreto para saber si un terreno enorme cerca de Los Menucos, en el centro de Río Negro, tiene la cantidad suficiente como para convertirse en una mina comercial. El área que está explorando se llama Gran Esperanza. Son 44.400 hectáreas -una superficie parecida a la de toda la ciudad de Buenos Aires más sus alrededores- ubicadas a apenas dos kilómetros de la ruta pavimentada, lo que abarata los costos de cualquier trabajo futuro.

Durante las últimas semanas, los geólogos de la empresa recorrieron el terreno y marcaron en el mapa todas las venas de roca que podrían contener oro y plata. Encontraron 23 kilómetros de esas estructuras.

Para entenderlo sin tecnicismos, es como imaginar que la tierra tiene venas, como las del cuerpo humano. En vez de sangre, por esas venas circuló agua caliente con minerales hace millones de años. Cuando el agua se enfrió, el oro y la plata quedaron atrapados en la roca. El trabajo de los geólogos es encontrar esas venas, medirlas y calcular cuánto metal hay adentro.

El equipo cortó 265 canales en esas venas -pequeñas zanjas transversales- y sacó 341 muestras de roca que ahora están en el laboratorio. Hasta que lleguen los resultados, nadie puede decir con certeza cuánto oro hay ni si el depósito es económicamente rentable.

Según lo describió el director ejecutivo Dustin Nanos en un comunicado de prensa, cuando el programa comenzó el 2 de marzo de 2026: “Este programa sistemático está diseñado para generar datos geológicos y geoquímicos críticos que mejorarán nuestra comprensión de la escala y la continuidad de la mineralización en la propiedad. Nuestro objetivo es avanzar metódicamente en el proyecto y establecer una base técnica sólida para programas adicionales, incluida la perforación diamantina”.

Antecedentes cercanos

Lo que hace interesante al proyecto, más allá de los números propios, es el vecindario. Southern Copper -una de las mineras más grandes del mundo- ya está perforando en un proyecto de oro justo al lado. Y a pocos kilómetros está Calcatreu, otro yacimiento de oro y plata que ya comenzó a operar en agosto del año pasado y avanza hacia su primera producción.

Cuando las empresas grandes se instalan en una zona, suele ser una señal de que la geología es prometedora. Las junior -las pequeñas, como Golden Goose- apuestan a que eso les da respaldo.



Qué viene después

Si los análisis de laboratorio dan resultados positivos, la empresa anunciará un programa de perforación: máquinas que bajan taladros al subsuelo para extraer testigos de roca y medir con precisión qué hay y a qué profundidad.

Recién después de eso -y si los números cierran- se podría hablar de una mina real, con inversiones mayores, empleos y regalías para la provincia. Por ahora, Gran Esperanza está exactamente donde su nombre sugiere: en la etapa de la esperanza, con datos concretos que la sostienen, pero sin certezas todavía.

Estos avances se dan a conocer, como estrategia de toda compañía en una etapa inicial de desarrollo del yacimiento, ante la necesidad de atraer inversores para financiar los próximos pasos. Los resultados del laboratorio, cuando lleguen, serán el primer dato duro e independiente sobre el real potencial del yacimiento.