Los Menucos: finalizaron nuevas instalaciones de gas domiciliario

El Municipio continúa acompañando a las familias de la localidad para facilitar el acceso a este servicio esencial y mejorar las condiciones de vida en los hogares.

Una nueva instalación de gas domiciliario fue finalizada en una vivienda de Los Menucos, en el marco del acompañamiento que lleva adelante el Municipio para que más familias puedan acceder a este servicio esencial.

La intendenta Mabel Yauhar compartió la alegría de Sandra y Carlitos, propietarios de la vivienda, quienes ya cuentan con la conexión de gas en su hogar.

“Gracias Sandra y Carlitos por abrirme las puertas de su casa y compartir esta alegría con ustedes”, expresó Yauhar.

La jefa comunal destacó además que todavía quedan instalaciones por completar y aseguró que el Municipio continuará trabajando para acompañar a las familias que aún esperan contar con este servicio.

“Nos faltan algunas más todavía. Seguimos acompañando a las familias para que puedan tener este servicio tan necesario”, afirmó.

De esta manera, el Municipio de Los Menucos sostiene el trabajo para ampliar el acceso a servicios básicos, acompañando a los vecinos y generando mejores condiciones para las familias de la localidad.