Río Negro creó el ERSEC y moderniza el control de los servicios

Por mayoría, la Legislatura aprobó la creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones (ERSEC), impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck para unificar la regulación de la electricidad, el agua potable y el saneamiento, dando un nuevo paso en la modernización del Estado provincial.

La sanción del ERSEC marca un nuevo paso en la modernización del Estado provincial. El organismo concentrará la regulación, fiscalización y control de servicios que actualmente se encuentran bajo la órbita del EPRE y del Departamento Provincial de Aguas (DPA).

La Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, acompañó en el recinto el debate legislativo y, una vez finalizada la sesión, destacó el respaldo alcanzado por la iniciativa. “Río Negro dio un paso muy importante: la Legislatura acompañó la creación de un nuevo modelo para controlar nuestros servicios públicos”, afirmó.

Un Estado más cerca de los usuarios

El nuevo esquema busca fortalecer la capacidad de control provincial y simplificar la relación de los usuarios con el Estado, integrando en una misma estructura la atención de reclamos, el control de tarifas, las obras y la protección de derechos.

“Lo que aprobó la Legislatura tiene un objetivo muy concreto: que el Estado esté más cerca de cada rionegrino cuando necesita una respuesta”, remarcó Confini.

La iniciativa apunta además a incorporar herramientas tecnológicas para facilitar trámites y reclamos desde cualquier punto de la provincia, evitando duplicaciones y fortaleciendo los equipos técnicos encargados de controlar la calidad de las prestaciones.

Entre sus objetivos, el ERSEC deberá promover servicios seguros y de calidad, proteger los derechos de las personas usuarias y garantizar tarifas justas, asequibles y razonables.

Una transformación para preparar el futuro

La creación del organismo forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización institucional impulsado por el Gobierno de Río Negro, con una estructura regulatoria integrada y preparada para los desafíos que plantea el crecimiento de la provincia.

“Terminamos una jornada muy importante para Río Negro. El acompañamiento de la Legislatura nos permite empezar a construir un Estado más moderno, más eficiente y más cercano”, sostuvo Confini.

La nueva ley mantiene los marcos regulatorios vigentes de los servicios y establece una transición para garantizar la continuidad del control. Una vez promulgada, el Poder Ejecutivo tendrá 90 días para reglamentarla y, posteriormente, comenzará el proceso para la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo Ente.

Con la aprobación del ERSEC, Río Negro avanza hacia un modelo de regulación integrado que busca combinar eficiencia, capacidad técnica y cercanía, poniendo el control de los servicios públicos y la respuesta a los usuarios en el centro de la gestión.