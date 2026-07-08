Los Menucos: el Municipio acompañó a familias con mejoras habitacionales

La Municipalidad de Los Menucos continúa desarrollando acciones de acompañamiento social destinadas a mejorar la calidad de vida de familias de la localidad mediante obras y asistencia en sus viviendas.

En esta oportunidad, Mirta pudo finalizar la construcción de su baño, que quedó conectado a la red cloacal y cuenta además con instalación de agua caliente, mejorando las condiciones de habitabilidad de su hogar.

Por otra parte, el Municipio concretó la instalación interna de gas en la vivienda de Dieguito, quien continúa construyendo su casa con esfuerzo propio. La obra adquiere especial importancia en esta época del año, marcada por las bajas temperaturas que caracterizan a la Región Sur.

La intendenta Mabel Yauhar destacó el valor de estas acciones y el contacto permanente con los vecinos.

“Gracias por abrirme las puertas de sus casas y permitirme compartir con ustedes esta alegría. La Municipalidad está ahí, presente”, expresó la jefa comunal.

Desde el Municipio señalaron que el acompañamiento a las familias que más lo necesitan continuará siendo una de las prioridades de la gestión, con el objetivo de brindar mejores condiciones de vida a los vecinos de la comunidad.