Río Negro participa de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

Río Negro es parte de la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un espacio propio dentro del stand del Ente Cultural Patagónico, donde desplegará una nutrida agenda de presentaciones, lecturas y actividades que reflejan la diversidad de su producción editorial.

La jornada ya comenzó y se extiende hasta el 11 de mayo. Este año, el espacio provincial reúne el catálogo completo del Fondo Editorial Rionegrino (FER), junto a 40 obras de autoras, autores y editoriales rionegrinas seleccionadas a través de una convocatoria abierta y pública.

Una vez más, Río Negro forma parte de la feria más convocante del país, con una programación que reúne múltiples géneros y voces. De esta manera, la provincia fortalece su presencia en el campo editorial y pone en valor la riqueza cultural y literaria local.

Con esta participación, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector editorial y la promoción de la producción cultural, generando nuevos espacios de visibilidad para autoras y autores de la provincia.

Programación: presentaciones de libros y actividades

Todas las actividades —excepto el acto oficial de Río Negro— se desarrollarán en el stand del Ente Cultural Patagónico (Pabellón Ocre, Predio La Rural, CABA).