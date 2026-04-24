Río Negro participa de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

Río Negro es parte de la 50 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un espacio propio dentro del stand del Ente Cultural Patagónico, donde desplegará una nutrida agenda de presentaciones, lecturas y actividades que reflejan la diversidad de su producción editorial.
La jornada ya comenzó y se extiende hasta el 11 de mayo. Este año, el espacio provincial reúne el catálogo completo del Fondo Editorial Rionegrino (FER), junto a 40 obras de autoras, autores y editoriales rionegrinas seleccionadas a través de una convocatoria abierta y pública.
Una vez más, Río Negro forma parte de la feria más convocante del país, con una programación que reúne múltiples géneros y voces. De esta manera, la provincia fortalece su presencia en el campo editorial y pone en valor la riqueza cultural y literaria local.
Con esta participación, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector editorial y la promoción de la producción cultural, generando nuevos espacios de visibilidad para autoras y autores de la provincia.
Programación: presentaciones de libros y actividades
Todas las actividades —excepto el acto oficial de Río Negro— se desarrollarán en el stand del Ente Cultural Patagónico (Pabellón Ocre, Predio La Rural, CABA).
- Viernes 24/04
19 hs. – “Libertad, esa rara”, de Silvia Sánchez y Héctor Boetto. Libro-álbum de poesía (Yzur, 2025).
19:30 hs. – “Impulsar la danza. Un encuentro entre expresión y psicoanálisis”, de María Lo Prete y Adriana Nole (ensayo).
- Sábado 25/04
19 hs. – “Otra forma de nadar”, de Melissa Bendersky (Bariloche). Poesía (FER, 2025).
2° premio en la Convocatoria Anual 2024 del FER.
- Domingo 26/04
16 hs. – “Mujeres y Dictadura. Memorias sobre la historia reciente de Río Negro desde una perspectiva feminista” (Editorial UNRN, 2025).
- Lunes 27/04
19 hs. – Mesa de género policial.
Participan: José Álvarez (Editorial Yzur), Pablo Yoiris (“Panóptica y otros cuentos”, Yzur, 2025) y Anahí Almuna (“La turista”, Ed. El Escriba, 2025).
- Martes 28/04
16 hs. – Lecturas de poesía.
Víctor Taquía lee textos de “Mamíferas en guardia”.
Mariana Espinosa lee fragmentos de “Los pájaros heridos encuentran su sitio”.
- Jueves 30/04
18 hs. – “Tres de leyenda”, de Adela Balmaceda. Literatura infantil (FER, 2025).
2° premio Convocatoria Anual 2024 del FER.
- Viernes 01/05
16 hs. – “Quietud: la evolución hacia el corazón”, de Ariana Sartor.
21 hs. – “Rock de la Patagonia Vol. 2”, de Germán Gorosito (Ed. PuntoAparte, 2025), con la participación de la cantante Devra.
- Sábado 02/05
18 hs. – “Barrio 140”, de Carina Nosenzo. Poesía (FER, 2025).
- Lunes 04/05
19 hs. – “Malvinas: pasado, presente y futuro”, Dirección Provincial de Veteranos de Guerra de Río Negro (FER, 2022).
- Jueves 07/05
18 hs. – “Antología literaria del colectivo LGBTIQNBA+ de Río Negro” (FER – CURZAS, 2025).
- Viernes 08/05
15 hs. – “Maquinchao y su historia”, de Carlos Chico, y “Cicatrices”, compilación de Roxana Zeballos.
15:30 hs. – “Línea Sur. Sobre rieles por la Patagonia esteparia”, de Pablo Fontana y Pol Paola Fontana (Guazuvirá, 2026).
18 hs. – “La poética de la madera”, de Rubén Rodríguez (El Bolsón). Ensayo (FER, 2025).
- Domingo 10/05
19 hs. – Acto oficial de la Provincia de Río Negro.
Sala Horacio González, Pabellón Ocre.