La Fiesta Nacional de la Piedra Laja ya tiene fecha: será del 5 al 7 de febrero

Los Menucos se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja. La celebración se realizará los días 5, 6 y 7 de febrero de 2027, según confirmó oficialmente la intendenta de la localidad, Mabel Yauhar.

La tradicional celebración volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una de las fiestas más importantes de la Región Sur rionegrina, que año tras año busca poner en valor la identidad, la cultura y la actividad productiva que caracterizan a Los Menucos y a toda la región.

La confirmación de la fecha permite comenzar con los preparativos para una nueva edición de este evento, que se ha consolidado como un espacio de encuentro para la comunidad y de promoción de las expresiones culturales y productivas de la localidad.

📅 5, 6 y 7 de febrero de 2027

📍 Los Menucos – Río Negro

En los próximos meses se darán a conocer mayores detalles sobre la programación, los artistas que serán parte de la fiesta y las distintas actividades previstas para esta nueva edición de la Fiesta Nacional de la Piedra Laja.