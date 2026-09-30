Los Menucos: avanzan las 10 viviendas construidas con fondos municipales

El proyecto permitirá que nuevas familias de la localidad puedan acceder próximamente a su propio hogar. La intendenta Mabel Yauhar destacó el avance de los trabajos.

Continúa avanzando en Los Menucos la construcción de 10 viviendas financiadas íntegramente con recursos municipales, una iniciativa que permitirá brindar una solución habitacional a nuevas familias de la localidad.

La intendenta Mabel Yauhar destacó el avance de la obra y puso en valor el esfuerzo realizado desde el Municipio para sostener el proyecto con fondos propios.

Las nuevas unidades habitacionales se encuentran en proceso de construcción y, una vez finalizadas, 10 familias podrán contar con su propio hogar, sumando nuevas soluciones a la demanda habitacional de la comunidad.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de continuar impulsando obras que generen respuestas concretas para las familias de Los Menucos.