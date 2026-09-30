Jacobacci: abrieron las inscripciones para “La Última Huella de los Dinosaurios”

La competencia de Trail Running se realizará el próximo 25 de octubre en el sector de Bajo Colorado, con una propuesta competitiva de 15 kilómetros y otra recreativa de 6 kilómetros.

Ya se encuentran abiertas las inscripciones para una nueva edición de “La Última Huella de los Dinosaurios”, la competencia de Trail Running que tendrá como escenario el Bajo Colorado de Ingeniero Jacobacci el próximo 25 de octubre.

La propuesta contará con dos modalidades para que participantes con diferentes niveles puedan disfrutar del circuito y del entorno natural de la zona.

15 kilómetros competitivos

La distancia de 15K será de carácter competitivo y contará con categorías femeninas y masculinas, además de premios en efectivo y medallas para quienes se destaquen en la competencia.

6 kilómetros recreativos

También estará disponible una modalidad recreativa de 6 kilómetros, pensada para quienes quieran disfrutar del recorrido, la actividad física y la experiencia de correr por el Bajo Colorado.

Inscripciones abiertas vía formulario: https://docs.google.com/…/11pmvn7wJAJZxKAbblXFjVo0…/edit

Todos los detalles de categorías, valores de inscripción y premios están en la gráfica.

Una nueva oportunidad para combinar deporte, naturaleza y aventura en uno de los paisajes característicos de la Región Sur rionegrina.