Plan de Viviendas en toda la Región Sur

El Gobernador Alberto Weretilneck impulsa la ejecución de obras de viviendas e infraestructura en todas las localidades de la Región Sur. Con una inversión de la Provincia que supera los $4.878 millones, se atienden demandas habitacionales en todo el territorio.

Los trabajos, realizados a través del IPPV, incluyen planes habitacionales acordados durante la actual gestión y obras que habían quedado paralizadas por Nación y que la Provincia decidió reactivar con fondos propios.

“Estamos con un nivel de obras muy importante en distintas localidades de la Región Sur, en ejecución algunos casos y con expedientes avanzados en otros”, enfatizó el Interventor de IPPV, Mariano Lavin.

Entre los planes, mencionó futuras viviendas para Ramos Mexía y la reanudación de los trabajos en Sierra Colorada: “Estas que eran viviendas que quedaron paralizadas por Nación. También está por comenzar la obra en Los Menucos, y en Comallo estamos pronto a terminar 12 viviendas con fondos de IPPV, que concluirán entre noviembre y diciembre próximo. Además estamos con la terminación de otras 6 viviendas que eran municipales y nos pidió una mano el intendente para terminarlas”.

A su vez, destacó que “tenemos un proyecto avanzado para 8 viviendas en Pilcaniyeu y suponemos que antes de fin de año vamos a firmar el convenio con la Municipalidad y en Maquinchao estamos con un programa para ejecutar mejoramientos de viviendas”.

“La decisión del Gobernador Weretilneck es que todas las localidades de la provincia requieren y tienen desde la provincia la misma atención. Hay muchas obras de enorme magnitud en todo Río Negro y este es el horizonete que nos planteó. En un contexto de sólo fondos rionegrinos porque estamos con inexistencia de fondos y planes federales, estamos llevando respuestas a una alta demanda como es la habitacional”, concluyó Lavin.

Planes con el innovador modelo del IPPV

La mayoría se construyen bajo el modelo innovador de viviendas universales eficientes, diseñado por profesionales del IPPV, con criterios de adaptabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética de acuerdo a la normativa vigente. Además, prevé la posibilidad de crecimiento hasta alcanzar los tres dormitorios.

Una de las premisas del nuevo prototipo es garantizar mayor autonomía para las personas. Por eso, los modelos incluyen dimensiones adecuadas en puertas, circulaciones y baños, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

Además, fueron diseñadas para reducir el consumo de energía y aprovechar la mayor parte del tiempo la energía solar, tanto para calefaccionar como para iluminar y se utilizan materiales que priorizan el aislamiento térmico y acústico.

El plan contempla tres clases de prototipos: para zona templada, para zona fría y para zona rural, que tienen que ver con las distintas realidades y climas diversos que presenta la provincia.

El detalle de las viviendas por localidad

Valcheta: 10 viviendas bajo el nuevo prototipo evolutivo. Presenta un avance del 41% y una inversión actual de $587.420.821.

Ramos Mexía: 6 viviendas bajo el nuevo prototipo evolutivo. Está para la firma el convenio con la Municipalidad. Presupuesto oficial: $465.503.078.

Sierra Colorada: se ejecuta la terminación de 10 viviendas con financiación provincial. La obra fue paralizada por Nación. La Provincia asumió el compromiso de finalizarlas. Los trabajos comenzaron la semana pasada. La inversión estimada es de $551.356.136.

Los Menucos: 12 viviendas bajo el nuevo prototipo evolutivo. Convenio firmado. Obra a comenzar el mes próximo. Inversión provincial: $983.303.200.

Aguada de Guerra: red eléctrica en 22 lotes. Presenta un avance del 30% y una inversión actual de $169.280.154.

Prahuaniyeu: terminación de 6 viviendas. Presentan un avance del 90% y una inversión de $334.407.318.

Maquinchao: 12 mejoramientos en viviendas existentes. Está para la firma el convenio con la Municipalidad. Presupuesto oficial: $313.571.866.

Ingeniero Jacobacci: 10 viviendas bajo el nuevo prototipo evolutivo. Las obras iniciaron el 7 de septiembre. La inversión actual es de $765.552.833.

Comallo: ejecución de 12 viviendas. Presentan un avance del 83% y la inversión actual es de $708.394.140.