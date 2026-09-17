Valcheta: avanzan las obras de construcción de 10 viviendas con diseño evolutivo

Las unidades habitacionales incorporan criterios de sustentabilidad, eficiencia energética, aislamiento acústico y adaptaciones para personas con discapacidad motriz. Se prevé que la obra finalice a fines de año.

Continúan avanzando en Valcheta los trabajos correspondientes a la construcción de 10 viviendas modelo Prototipo Evolutivo, una propuesta habitacional que incorpora criterios de eficiencia energética y sustentabilidad para brindar nuevas soluciones a familias de la localidad.

Las viviendas cuentan con un Índice de Prestación Energética (IPE) orientado a reducir el consumo de energía y aprovechar, durante la mayor parte del tiempo, la energía solar.

Viviendas preparadas para futuras ampliaciones

El diseño del módulo habitacional contempla la posibilidad de realizar ampliaciones posteriores, tanto hacia el frente de la vivienda, donde podrán incorporarse espacios comunes, como hacia la parte posterior, de acuerdo con las necesidades y características de cada grupo familiar.

Además, las unidades fueron proyectadas con barreras sonoras entre los distintos ambientes, favoreciendo el aislamiento acústico y condiciones adecuadas para el descanso.

Otro de los aspectos contemplados es la accesibilidad, ya que las viviendas cuentan con las medidas necesarias para poder adaptarse a las necesidades de habitabilidad de una persona con discapacidad motriz.

La obra representa una alternativa habitacional que combina funcionalidad, eficiencia energética, sustentabilidad y posibilidades de crecimiento, con el objetivo de acompañar las necesidades de las familias a lo largo del tiempo.

Según las previsiones, la construcción de las 10 viviendas estaría finalizada hacia fines de este año.