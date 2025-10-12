Seis familias de Sierra Colorada cumplieron el sueño de la casa propia

En un emotivo acto, seis familias de Sierra Colorada recibieron su tan anhelada vivienda, construidas con fondos provinciales tras la paralización de las obras por parte del Gobierno Nacional. Las obras contaron con el trabajo y la gestión del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) en conjunto con la Municipalidad local.

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto a la Intendenta Marta Ignacio, encabezaron el acto de entrega de las viviendas que fueron construidas en el marco del programa “Casa Propia”, con una inversión provincial que supera los $313 millones a través de fondos FONAVI.

El Mandatario valoró esta nueva entrega, destacando que fueron finalizadas en menos de un año y medio, “en un contexto económico tan particular”, con el objetivo de brindar los mismos derechos a las y los rionegrinos, sin importar dónde vivan.

“Desde la Provincia seguimos brindando soluciones habitacionales a más familias rionegrinas, con fondos propios y sin dejar a nadie atrás” afirmó Weretilneck, compartiendo la felicidad con los vecinos y vecinas: “La alegría de contar con una vivienda propia es una satisfacción única, así que los felicito”.

Estas viviendas, que fueron finalizadas por la decisión política del Gobernador Weretilneck tras la paralización de las obras por parte del Gobierno Nacional, permiten seguir mejorando la calidad de vida de más vecinos y vecinas.

Las viviendas son de dos dormitorios, desarrolladas íntegramente en planta baja con posibilidades de crecimiento e ingreso vehicular. La superficie cubierta individual es de 51 M2 y se conforman por tres ambientes: cocina-comedor y dos dormitorios.

El Interventor del IPPV, Mariano Lavin, aseguró que “para nosotros este uno de los momentos más lindos y más importantes que podemos vivir después de todo el trabajo realizado. Son momentos únicos, muy emotivos y que realmente cambian la vida de cada uno de las familias, y para nosotros es un enorme orgullo poder estar acá, en este momento, inaugurando viviendas”.

“Estas casas se encontraban paralizadas absolutamente, y en el momento donde asumió nuestro Gobernador y nos dio esta responsabilidad de estar en IPPV, inmediatamente reactivamos estas seis viviendas y otras 170 más en toda la provincia que estaban paralizadas, con fondos exclusivamente de los rionegrinos y rionegrinas”.

Además, se anunció que la Provincia avanzará para retomar los trabajos en otras 10 viviendas paralizadas también por la decisión de Nación: “Rápidamente ya hicimos el primer relevamiento desde el IPPV y pronto, con fondos íntegramente provinciales, vamos a retomar y terminar las obras” comentó Lavin.

Por su parte, la Intendenta de Sierra Colorada, Marta Ignacio, mencionó la importancia de contar con constructores y proveedores locales: “Así se dinamiza nuestra economía, gracias al financiamiento que nos aporta el Gobierno Provincial”.

“Hoy tenemos seis familias beneficiadas con uno de los anhelos más importantes que tiene cualquier persona, sobre todo cuando hablamos de familias que comienzan a agrandarse, por lo que desde el Municipio junto a la Provincia trabajamos arduamente para cumplir estos sueños”.

Participaron de la jornada los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Hacienda, Gabriel Sánchez; de Salud, Demetrio Thalasselis; el Presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López; demás autoridades provinciales y locales.