Sierra Colorada suma nuevas gestiones a la agenda minera provincial

Autoridades provinciales y municipales mantuvieron una reunión de trabajo para analizar el mapa minero del ejido y el estado de distintas manifestaciones de descubrimiento de oro y plata. También se abordó el acompañamiento a los propietarios superficiarios.

Sierra Colorada avanza en la articulación de acciones vinculadas con la actividad minera en su ejido municipal. En este marco, autoridades de la Secretaría de Minería de Río Negro mantuvieron una reunión de trabajo con la intendenta Marta Ignacio, integrantes del equipo municipal y representantes del área de Catastro.

Del encuentro participaron Gonzalo Adaime, director de Minería de la Región Sur; la geóloga Rocío Muñiz; la concejal Margot Miles, además del equipo de Catastro Municipal.

La jornada estuvo enfocada en analizar el mapa minero de la zona rural de Sierra Colorada y repasar el estado de las manifestaciones de descubrimiento de minerales de oro y plata presentadas por distintas empresas.

Según la información oficial de la Secretaría de Minería, la Manifestación de Descubrimiento constituye un trámite formal dentro del régimen minero provincial. La Provincia dispone de un formulario específico para este procedimiento y mantiene un Catastro Minero público que registra los distintos derechos y trámites mineros.