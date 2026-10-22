Las intensas lluvias provocaron complicaciones en caminos rurales de la Región Sur

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas generaron importantes crecidas de agua en distintos sectores de la Región Sur rionegrina, entre ellos Caltrauna, Chipauquil, Maquinchao y las zonas de Ruculuan Chico y Puesto de Hornos.

En Caltrauna, el agua desciende con fuerza y arrastra barro y elementos a su paso, mientras que en el arroyo Chipauquil el desborde cubrió por completo los sauces y alcanzó los campos cercanos.

En Maquinchao, la crecida también afecta el sector de las vías y el puente ferroviario. El agua cubrió gran parte del valle y, según la información disponible, el paso permanece cortado.

Caminos anegados en Ruculuan Chico y Puesto de Hornos

Las lluvias también complicaron la circulación en la zona de Ruculuan Chico y Puesto de Hornos, donde los caminos vecinales quedaron anegados por la acumulación de agua y barro, dificultando el tránsito de vehículos.

En el lugar trabajan una motoniveladora de Vialidad Rionegrina, Bomberos de Maquinchao y Sierra Colorada, junto a vecinos de los parajes, quienes colaboran para despejar la traza y permitir la circulación.

Las tareas se ven dificultadas por el escurrimiento de agua proveniente de los cañadones, que continúa afectando distintos sectores de la zona rural.

Ante este escenario, se recomienda a pobladores y productores circular con extrema precaución y evitar los desplazamientos que no sean necesarios hasta que mejoren las condiciones climáticas y de transitabilidad.