Vialidad Rionegrina advirtió por el estado de las rutas provinciales en la Región Sur

Vialidad Rionegrina informó sobre el estado de las rutas provinciales de la Región Sur y solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a la presencia de agua, barro, hielo y nieve en distintos sectores. Además, hay tramos con restricciones y un corte total de circulación.

Ruta Provincial N.º 6: Ñorquinco – Mamuel Choique

En este tramo de ripio se recomienda circular con extrema precaución por la presencia de agua y barro sobre la calzada, además de sectores con cortes de agua.

Desde el organismo solicitaron evitar la circulación durante el horario nocturno.

Ruta Provincial N.º 5: Maquinchao – Puesto Blanco

En este sector de ripio también se registra presencia de agua y barro sobre la calzada.

La circulación está habilitada únicamente para vehículos tipo pick-up 4×4, por lo que se recomienda evaluar las condiciones antes de emprender el viaje.

Ruta Provincial N.º 5: empalme con la RP 72 – El Caín

Vialidad informó un corte total de circulación en este tramo debido a un socavón que afecta la calzada.

Se solicita no transitar por el sector hasta que se informe su rehabilitación.

Recomendaciones para circular

Ante las condiciones climáticas y el estado de las rutas, Vialidad Rionegrina recordó a los conductores:

Circular con extrema precaución ante la presencia de agua sobre la calzada.

Tener en cuenta la baja adherencia y la posible formación de barro en las banquinas.

Respetar las velocidades máximas y la cartelería informativa.

Llevar cadenas, cuyo uso es obligatorio según las condiciones indicadas.

Mantener las luces bajas encendidas y utilizar siempre el cinturón de seguridad.

No conducir bajo los efectos del alcohol.

Se recomienda consultar el estado de las rutas antes de viajar y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad vial.