Comallo: Bomberos trabaja desde la madrugada por la crecida del arroyo

Bomberos Voluntarios realiza tareas de asistencia a familias y evacuaciones preventivas ante el desborde del arroyo Comallo. Además, intervino para rescatar una camioneta que quedó en la banquina por el barro y advirtió que el acceso a la localidad por la Ruta Provincial 67 permanece totalmente cortado.

El personal de Bomberos Voluntarios de Comallo trabaja desde la madrugada ante las complicaciones generadas por la crecida del arroyo, que afectó distintos sectores de la localidad.

Los equipos llevan adelante tareas de asistencia y acompañamiento a las familias, en coordinación con las acciones preventivas destinadas a resguardar a los vecinos de las zonas comprometidas por el avance del agua.

Asistencia en un camino vecinal

En otro procedimiento, los bomberos asistieron a una camioneta que sufrió un despiste parcial en un camino vecinal, a unos 10 kilómetros de Comallo.

Debido a las condiciones climáticas y a la acumulación de barro, el vehículo comenzó a patinar y terminó en la banquina. El personal interviniente logró estabilizarlo y retirarlo del lugar.

Según se informó, tanto el rodado como sus ocupantes resultaron sin daños.

Corte total en la Ruta Provincial 67

Por otra parte, Bomberos Voluntarios realiza tareas preventivas en el acceso a Comallo por la Ruta Provincial 67, que permanece totalmente cortado debido al desborde de agua y la acumulación de barro sobre la calzada.

Ante esta situación, se solicita a los conductores evitar la zona y no intentar circular por el sector mientras persistan las condiciones de riesgo.

Los equipos de emergencia continúan trabajando y asistiendo a los vecinos ante las consecuencias de la crecida y las complicaciones provocadas por las condiciones climáticas.