Personal del Tren Patagónico repara la infraestructura de vía tras el descarrilamiento

El accidente ocurrió el 13 de octubre, luego de que cediera un terraplén por las intensas lluvias. Tren patagonico avanza con las tareas para recuperar la infraestructura ferroviaria y debió suspender varios servicios entre Viedma y San Carlos de Bariloche.

La empresa Tren Patagónico lleva adelante intensos trabajos para reparar las vías ferroviarias tras el grave descarrilamiento ocurrido el pasado 13 de octubre, en cercanías de la estación Sierra Colorada.

El accidente afectó a la formación de pasajeros que cubría el trayecto entre San Carlos de Bariloche y Viedma. Según la información difundida, las intensas lluvias registradas en la zona provocaron el desmoronamiento de un terraplén, lo que ocasionó que la locomotora descarrilara y se desplazara hacia uno de sus laterales, quedando fuera del tendido ferroviario.

El incidente también provocó daños en varios metros de vías, por lo que la empresa debió iniciar tareas de reparación para restablecer las condiciones de circulación.

Suspensión de servicios

Como consecuencia de los daños ocasionados, Tren Patagónico informó la suspensión de los servicios de pasajeros previstos para los días 16, 18, 23 y 25 de octubre, tanto en el recorrido Viedma–San Carlos de Bariloche como en el trayecto de regreso.

En paralelo, la compañía y sus trabajadores realizan tareas para encarrilar la locomotora siniestrada y el vagón de carga afectado, además de avanzar con la recuperación de la infraestructura ferroviaria.

El objetivo es dejar la vía nuevamente habilitada en el menor tiempo posible y restablecer los servicios habituales, una vez garantizadas las condiciones necesarias para la circulación.

El sostenimiento del servicio ferroviario

Tren Patagónico es una empresa provincial cuyo funcionamiento cuenta con financiamiento del Gobierno de Río Negro. A través de ese aporte, la provincia sostiene los servicios ferroviarios de pasajeros y carga, considerados parte de la infraestructura de transporte regional.

Mientras continúan los trabajos en el sector afectado, la recuperación de las vías resulta clave para normalizar las operaciones y retomar los viajes que conectan a la cordillera con la costa atlántica rionegrina.