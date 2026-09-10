La prevención de incendios llegó a Villa Llanquín

La Mesa de Prevención de Incendios de Bariloche realizó actividades de concientización en la Escuela 245 y junto a la comunidad de Villa Llanquín, dentro del Área Natural Protegida Río Limay. La iniciativa busca fortalecer el conocimiento y la participación de las comunidades para reducir el riesgo de incendios y proteger el ambiente.

La jornada comenzó en la Escuela 245 “Dulce Limay”, donde se desarrollaron actividades de educación y concientización con estudiantes. Continuó en la Plaza de los Artesanos, con una jornada abierta a toda la comunidad para compartir recomendaciones y herramientas vinculadas con la prevención de incendios.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro participa de esta mesa a través del cuerpo de Guardas Ambientales del Área Natural Protegida Río Limay y sus equipos técnicos, aportando su experiencia en conservación, prevención y cuidado de los ambientes naturales. El trabajo permite acercar las políticas de prevención a las comunidades que forman parte del territorio protegido.

La Mesa de Prevención de Incendios de Bariloche está integrada por Protección Civil Bariloche, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, SPLIF, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y la cooperativa Jóvenes por Bariloche. En esta oportunidad, también participó el Servicio Provincial de Manejo del Fuego de la provincia del Neuquén, fortaleciendo la coordinación entre organismos de ambas provincias.

“La prevención se construye de manera conjunta y con presencia en el territorio. Llegar a Villa Llanquín nos permite trabajar directamente con la comunidad y fortalecer las herramientas necesarias para reducir el riesgo de incendios en un área de gran valor ambiental”, destacaron desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

La continuidad de estas acciones forma parte de una estrategia de prevención que prioriza la educación, la presencia territorial y el trabajo articulado entre organismos. El objetivo es contar con comunidades cada vez más preparadas para prevenir incendios y proteger los bosques, la biodiversidad y los recursos naturales de Río Negro.