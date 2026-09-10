Río Negro facilita el acceso a proveedores al COMPR.AR RN

En el marco del proceso de modernización y transformación digital del Estado, la Subsecretaría de Compras y Suministros realizará una capacitación virtual para proveedores registrados y nuevos interesados sobre COMPR.AR RN, el sistema que permite gestionar digitalmente los procesos de compras de la administración pública provincial.

“A partir de septiembre vamos a convocar a que realicen capacitaciones virtuales. Vamos a subir tutoriales en los cuales se les explica como ingresar a la página, como ver su mesa de entrada, como ofertar, como hacer una cotización, como participar en una mejora. El proveedor es una parte fundamental del sistema de compras”, explicó la Subsecretaria de Compras y Suministros, Cyntia Ruiz.

La actividad está destinada tanto a ya registrados como a empresas y personas interesadas en convertirse en proveedores del Estado, el objetivo es brindar herramientas que faciliten su incorporación y participación en los procesos de compra.

Durante la capacitación se abordará, de manera sencilla y práctica, el proceso de inscripción y actualización de datos en COMPR.AR RN, la navegación y consulta de los procesos de contratación disponibles, la identificación de oportunidades en las que pueden participar y la respuesta a pedidos de cotización o presupuestos.

La capacitación se realizará el martes 15 de septiembre, a las 9, de manera virtual.

La inscripción es gratuita y puede realizarse completando los datos en el formulario https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdktiJIX7Ga3S3Qage6eFVCKj64wndF2wB9mBviEJxjCBPPqQ/viewform

Con esta iniciativa, Río Negro continúa avanzando en la digitalización de las compras públicas, simplificando trámites y generando condiciones para que más proveedores puedan acceder y participar de manera ágil y transparente en las contrataciones del Estado.