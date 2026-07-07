Meseta de Somuncurá: articulan acciones para fortalecer el área protegida

En Chipauquil, pobladores, instituciones, guardas ambientales y organizaciones participaron de un espacio de intercambio para construir propuestas que consoliden la gestión del área protegida y promuevan el desarrollo sustentable del territorio.

En Chipauquil, ubicado dentro del Área Natural Protegida Meseta de Somuncurá, se realizó un encuentro de Turismo de Naturaleza con Base Comunitaria que reunió a pobladores, instituciones locales, guardas ambientales y organizaciones con el objetivo de intercambiar ideas y avanzar en propuestas que fortalezcan la conservación y el desarrollo sustentable de uno de los territorios más valiosos de Río Negro.

La actividad fue organizada por la Escuela 76, el Museo de Valcheta y la Fundación Somuncurá, con el acompañamiento de la Comisión de Fomento de Chipauquil. Participaron, agentes del área Técnica y Guardas Ambientales del ANP Meseta de Somuncurá de la Secretaría de Ambiente y Cambio, emprendedores locales y referentes de la comunidad.

El encuentro tuvo como propósito generar un espacio de diálogo e intercambio para conocer las necesidades, intereses y propuestas de quienes habitan el territorio, promoviendo una construcción colectiva de iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza y al fortalecimiento del área protegida.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos relacionados con el potencial turístico de la región, las oportunidades para diversificar las actividades productivas locales y la importancia de que cualquier propuesta de desarrollo se construya desde la participación de las comunidades y en armonía con la conservación de los recursos naturales y culturales de Somuncurá.

Uno de los ejes de trabajo fue la construcción de un mapa de actores locales, una herramienta que permitirá identificar iniciativas, capacidades y oportunidades para impulsar proyectos vinculados al turismo con base comunitaria. Este proceso continuará en futuras instancias de intercambio, con el objetivo de consolidar una visión compartida sobre el desarrollo de la región y fortalecer los vínculos entre las instituciones y los pobladores.

La jornada también permitió poner en valor la extraordinaria riqueza ambiental de la Meseta de Somuncurá, un territorio reconocido por su biodiversidad única y por albergar especies endémicas de gran importancia para la conservación. Entre ellas se destacan la Mojarrita Desnuda y la Ranita de Valcheta, dos especies amenazadas que sólo habitan en esta región y que representan un patrimonio natural de enorme valor para Río Negro y el país.

En este contexto, el trabajo articulado entre las comunidades locales, las organizaciones comprometidas con la conservación y los organismos provinciales resulta fundamental para fortalecer la protección del área natural protegida y generar oportunidades de desarrollo sustentable que permitan poner en valor el territorio sin comprometer sus recursos naturales.

Estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo que promueve la participación comunitaria como herramienta clave para la gestión de las áreas protegidas, integrando conservación, identidad local y desarrollo, con una mirada puesta en el futuro de las comunidades que habitan la Meseta de Somuncurá.