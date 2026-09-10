El Banco Mundial analiza en Río Negro el impacto de GIRSAR

Una comitiva del Banco Mundial visita Río Negro para evaluar en territorio los resultados de las inversiones del programa GIRSAR, con foco en el sistema de riego del IDEVI y las herramientas de gestión del riesgo en la ganadería. La visita permitió intercambiar experiencias con productores y técnicos locales y avanzar en una agenda de futuras políticas agroclimáticas.

La misión reúne a representantes del organismo internacional, organismos nacionales y equipos provinciales, que recorrerán obras, infraestructura y establecimientos productivos. Durante la jornada de apertura en Viedma, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que esta instancia permite revisar un proceso que comenzó en 2021, cuando Río Negro elaboró su Plan de Gestión Integral del Riesgo.

“Ese trabajo nos permitió analizar nuestro territorio, identificar las vulnerabilidades de nuestras cadenas productivas y comenzar a pensar la producción no solamente desde la perspectiva del crecimiento y la productividad, sino también desde nuestra capacidad para anticiparnos, mitigar y responder a los riesgos”, señaló.

En la provincia, el programa contempló dos grandes líneas de intervención: inversiones en el sistema de riego del IDEVI y acciones destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de la ganadería rionegrina frente a eventos climáticos.

A partir de estas inversiones, el IDEVI cuenta con un sistema de riego más seguro y con mayor capacidad, mientras que en la Región Sur se incorporó infraestructura para disponer de forraje y responder ante sequías y nevadas. También se realizaron inversiones vinculadas a la prevención y combate de incendios forestales y se desarrollaron instancias de asistencia técnica y capacitación para productores.

Banacloy explicó además que la ejecución del programa atravesó cambios de gestión, inflación y modificaciones en las condiciones de financiamiento, lo que obligó a revisar prioridades. Frente a ese escenario, la Provincia destinó recursos propios para completar obras y contratos que ya estaban en marcha.

“Si miramos qué ocurrió con esas inversiones, qué quedó instalado y qué políticas se desarrollaron a partir de ellas, el balance es mucho más amplio que el porcentaje de ejecución de cada componente”, sostuvo el Ministro Banacloy.

La Provincia también acompañó la asistencia técnica con créditos, aportes no reintegrables y programas propios, con el objetivo de que las nuevas tecnologías y prácticas pudieran incorporarse efectivamente a los sistemas productivos.

Irene Wasilevsky, economista agrícola senior del Banco Mundial, explicó que la visita forma parte de la etapa final del proyecto y que el foco está puesto en conocer los resultados concretos de las inversiones.

“Estamos en la etapa donde analizamos los resultados y, sobre todo, recogemos lecciones aprendidas: qué es lo que se hizo bien y hay que tratar de replicar y multiplicar, y al mismo tiempo qué es lo que se puede mejorar”, señaló.

Wasilevsky destacó especialmente la posibilidad de escuchar tanto a quienes gestionaron los proyectos como a los productores alcanzados por las inversiones. “Invertir, ¿para qué? Para generar un cambio en los modelos de producción, en los ingresos de los agricultores y en la generación de trabajo”, expresó.

La recorrida permitirá conocer de manera directa cómo estas inversiones incidieron en los productores agrícolas del Valle Inferior y en la ganadería de distintas regiones de Río Negro, en un escenario donde sequías, nevadas, incendios y otros eventos climáticos exigen cada vez más planificación y prevención.

Para la representante del Banco Mundial, uno de los principales aprendizajes es precisamente ese cambio de enfoque: trabajar sobre la gestión y la prevención del riesgo antes que concentrar las respuestas únicamente frente a las emergencias.