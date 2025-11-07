Pilcaniyeu Regionales

La Intendenta Daniela Cornejo acompañó a jóvenes emprendedores

Ricardo Manrique 21 horas ago

La Intendenta Daniela Cornejo participó en Ingeniero Jacobacci del Emprender Río Negro 2025, un espacio que reúne a jóvenes, instituciones y gobiernos para impulsar proyectos, innovación y desarrollo en la Región Sur.

Durante la jornada se realizaron talleres, exposiciones y actividades vinculadas al emprendedurismo, con la presencia de autoridades provinciales y municipales, promoviendo la creatividad y el crecimiento de nuevos emprendimientos.

La Intendenta destacó y felicitó especialmente al joven emprendedor local Juan Cruz Fernández, oriundo de Pichi Leufú, quien participó con su proyecto “Ahumados Puente Viejo”: una propuesta que crece con identidad regional, dedicación familiar y valor agregado desde nuestra comunidad hacia toda la provincia.

Desde el Municipio celebramos y apoyamos a quienes, con esfuerzo y visión, generan oportunidades y fortalecen el desarrollo local.

Seguimos promoviendo espacios de formación, participación y acompañamiento para nuestras juventudes emprendedoras, convencidos de que son protagonistas del futuro de Pilcaniyeu y toda la Región Sur.

Provincia

El DPA participa en readecuación de normativas de parques industriales

vie Nov 7 , 2025
El Departamento Provincial de Aguas (DPA) participa activamente en los talleres de readecuación de la normativa de parques industriales y logísticos de Río Negro, con el objetivo de aportar lineamientos técnicos vinculados a la gestión y protección de los recursos hídricos. Durante las jornadas, el equipo técnico del DPA trabajó […]

