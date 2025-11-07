Jacobacci: Valentín Franco ganó el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”

El joven jacobaccino Valentín Franco (22) fue reconocido con el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”, gracias a su destacado proyecto Sinapxis, una aplicación que entrena la memoria, la concentración y la creatividad.

Esta 1° edición fue organizada por la cámara de comercio de Jacobacci.

Un innovador “gimnasio para el cerebro”

Sinapxis surge como una propuesta que combina neurociencia y tecnología, pensada para fortalecer las capacidades cognitivas de manera divertida y accesible. El emprendimiento se encuentra incubado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP “Usinas de ideas”, donde continúa su desarrollo.

“Queremos ayudar a las personas a recuperar el foco y potenciar su mente”, sostuvo Franco durante la presentación del proyecto.

Competencia provincial

Previo al reconocimiento, se seleccionaron 16 iniciativas finalistas de un total de más de 70 emprendedores de toda la provincia, quienes expusieron sus propuestas ante un jurado especializado.

El comité evaluador estuvo conformado por:

Walter Sequeira , Presidente de FEERN

, Presidente de FEERN Mónica Adriana Mena Vera , Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci

, Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci Hernán Ingelmo , Director de Vinculación Tecnológica de la Universidad de Flores

, Director de Vinculación Tecnológica de la Universidad de Flores Sebastián Terrero , equipo técnico de la UVT – UFLO

, equipo técnico de la UVT – UFLO Karina Perdomo , Secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ingeniero Jacobacci

, Secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ingeniero Jacobacci Sergio Iglesias, Director de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro

Edición especial en la Región Sur

Por primera vez, el premio se llevó adelante en Ingeniero Jacobacci, resaltando el crecimiento del ecosistema emprendedor en la Región Sur. Además, se sumó una Mención de Honor al Emprendedor de la Región Sur, para destacar el esfuerzo y la capacidad transformadora de quienes impulsan proyectos desde localidades alejadas.

El reconocimiento a Valentín Franco refuerza el valor del talento joven rionegrino, que continúa generando innovación, desarrollo y oportunidades desde la región.