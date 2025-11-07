Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci: Valentín Franco ganó el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”

Ricardo Manrique 22 horas ago

El joven jacobaccino Valentín Franco (22) fue reconocido con el Premio “Joven Emprendedor Rionegrino”, gracias a su destacado proyecto Sinapxis, una aplicación que entrena la memoria, la concentración y la creatividad.

Esta 1° edición fue organizada por la cámara de comercio de Jacobacci.

Un innovador “gimnasio para el cerebro”

Sinapxis surge como una propuesta que combina neurociencia y tecnología, pensada para fortalecer las capacidades cognitivas de manera divertida y accesible. El emprendimiento se encuentra incubado en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP “Usinas de ideas”, donde continúa su desarrollo.

“Queremos ayudar a las personas a recuperar el foco y potenciar su mente”, sostuvo Franco durante la presentación del proyecto.

Competencia provincial

Previo al reconocimiento, se seleccionaron 16 iniciativas finalistas de un total de más de 70 emprendedores de toda la provincia, quienes expusieron sus propuestas ante un jurado especializado.

El comité evaluador estuvo conformado por:

  • Walter Sequeira, Presidente de FEERN
  • Mónica Adriana Mena Vera, Presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci
  • Hernán Ingelmo, Director de Vinculación Tecnológica de la Universidad de Flores
  • Sebastián Terrero, equipo técnico de la UVT – UFLO
  • Karina Perdomo, Secretaria de Gobierno, Obras y Servicios Públicos del Municipio de Ingeniero Jacobacci
  • Sergio Iglesias, Director de la Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro

Edición especial en la Región Sur

Por primera vez, el premio se llevó adelante en Ingeniero Jacobacci, resaltando el crecimiento del ecosistema emprendedor en la Región Sur. Además, se sumó una Mención de Honor al Emprendedor de la Región Sur, para destacar el esfuerzo y la capacidad transformadora de quienes impulsan proyectos desde localidades alejadas.

El reconocimiento a Valentín Franco refuerza el valor del talento joven rionegrino, que continúa generando innovación, desarrollo y oportunidades desde la región.

Next Post

Noticia del día Ramos Mexía Regionales

Ramos Mexía celebra su 142° aniversario con un gran festejo popular

vie Nov 7 , 2025
La Municipalidad de Ramos Mexía invita a toda la comunidad y a vecinos de la región a participar de las actividades programadas por el 142° aniversario de la localidad. Los festejos comenzarán el viernes 7 de noviembre con la tradicional “Gran Noche del Chamamé”, que tendrá lugar en el Polideportivo […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

noviembre 2025
L M X J V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias