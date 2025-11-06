Llega la final del premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025

Bajo la organización de la Cámara de Comercio, Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci, con el acompañamiento del Gobierno Provincial a través de la Agencia de Desarrollo Económico, este jueves se desarrollará la final presencial del premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025, un certamen que tiene el objetivo de reconocer el esfuerzo, la innovación y el compromiso de jóvenes emprendedores que impulsan el desarrollo económico y social de Río Negro.

Luego de evaluar más de 70 postulaciones de emprendedores de toda la provincia, el jurado de seleccionó a 16 iniciativas pre finalistas, de las cuales se elegirán los tres proyectos ganadores.

La final tendrá lugar en Ingeniero Jacobacci, y será una oportunidad para reconocer no solo al Emprendedor Rionegrino del año, sino también a los proyectos más innovadores de diversas categorías, como Innovación Tecnológica, Desarrollo Productivo y Aporte al Desarrollo Social. Además, por primera vez, se incorporará una Mención de Honor al Emprendedor de la Región Sur, destacando los emprendimientos que surgen de los territorios más alejados de la provincia.

“Desde la Agencia, seguimos comprometidos con el crecimiento del ecosistema emprendedor de la provincia. Acompañar a las y los emprendedores rionegrinos es apostar al futuro productivo de la provincia. Cada iniciativa representa trabajo, innovación y arraigo en el territorio”, destacó el Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias.

En la jornada, el Director de Agricultura y Horticultura de la Provincia, Ing. Pablo Kiwitt, presentará la Matriz Agroproductiva de Río Negro ante emprendedores y más de 250 estudiantes de escuelas secundarias de la Región Sur, con el objetivo de seguir visibilizando la diversidad productiva provincial y su potencial en materia alimentaria.

Al cierre de la actividad, se entregará fruta fresca a los asistentes, como símbolo del intercambio entre las distintas regiones productivas.

La jornada también contará con el taller “Inteligencia Artificial para Emprendedores”, una herramienta clave para fortalecer las capacidades de quienes impulsan nuevos proyectos. Además, el espacio Punto Río Negro estará presente con una muestra de productos representativos de todas las regiones de la provincia, reflejando la riqueza y variedad del entramado productivo rionegrino.

El certamen premiará al emprendimiento destacado con el primer puesto que representará a Río Negro en la terna nacional del premio Joven Empresario 2026, organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Cabe destacar que en 2022 Río Negro obtuvo el primer lugar en esta instancia nacional, reafirmando el potencial y la calidad del ecosistema emprendedor provincial.