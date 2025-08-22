Jacobacci Noticia del día Regionales

Jacobacci:Ya podés inscribirte al “Premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025”

Ricardo Manrique 5 horas ago

Comienza la preselección al “Premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025”, enmarcado en la “Expo Emprender Jacobacci 2025”, el gran encuentro de emprendedores de toda la provincia.

📅 9 y 10 de octubre

📍 Ingeniero Jacobacci – Gimnasio Municipal

🤓Abierto para toda la comunidad, libre y gratuita.

Un espacio para capacitarte, vincularte y mostrar tu proyecto, con charlas, talleres, stands y la entrega del Premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025 .

Requisitos para participar del premio:

Tener entre 18 y 40 años al 10/10/2025

Contar con un emprendimiento en marcha (formal o en proceso de formalización)

Residir en la provincia de Río Negro

*La inscripción se hace únicamente a través de este formulario online.

*Los premios son en concepto de reconocimientos y no material necesariamente.

*El primer lugar del Premio Joven Emprendedor Rionegrino 2025, tiene la posibilidad de participar en el certamen Nacional de CAME Joven representando a nuestra provincia en el 2026, evento que se ha realizado históricamente en el Congreso de la Nación.

*Para participar en la preselección, es necesaria la inscripción en el formulario Google y ser evaluado en el desarrollo de las siguientes etapas, por un jurado dispuesto por la organización.

En caso de ser seleccionado, no es necesario concurrir al día del evento.

Inscribite acá: https://forms.gle/PsvFXj7eU6NXXBpg9

Organizan:

*Cámara de Comercio Industria y Minería de Ingeniero Jacobacci

*FEERN Joven

*CAME Joven.

