El DPA participa en readecuación de normativas de parques industriales

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) participa activamente en los talleres de readecuación de la normativa de parques industriales y logísticos de Río Negro, con el objetivo de aportar lineamientos técnicos vinculados a la gestión y protección de los recursos hídricos.

Durante las jornadas, el equipo técnico del DPA trabajó junto a organismos provinciales y municipales en temas como:

La necesidad de contar con el certificado de ubicación según riesgo hídrico.

La planificación ordenada de fuentes de abastecimiento de agua disponibles para cada parque.

El tratamiento y disposición de efluentes industriales.

Las intervenciones sobre sistemas de riego y drenaje, garantizando su correcta gestión.

Además, desde su Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, el DPA brinda asesoramiento técnico para acompañar el crecimiento de los parques industriales bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso del agua.

El organismo destacó la importancia del trabajo colaborativo entre las distintas áreas provinciales y municipales para asegurar un desarrollo industrial sustentable, donde la protección de la calidad de las fuentes de agua sea una prioridad en la planificación del territorio.