Provincia

El DPA participa en readecuación de normativas de parques industriales

Ricardo Manrique 21 horas ago

El Departamento Provincial de Aguas (DPA) participa activamente en los talleres de readecuación de la normativa de parques industriales y logísticos de Río Negro, con el objetivo de aportar lineamientos técnicos vinculados a la gestión y protección de los recursos hídricos.

Durante las jornadas, el equipo técnico del DPA trabajó junto a organismos provinciales y municipales en temas como:

  • La necesidad de contar con el certificado de ubicación según riesgo hídrico.
  • La planificación ordenada de fuentes de abastecimiento de agua disponibles para cada parque.
  • El tratamiento y disposición de efluentes industriales.
  • Las intervenciones sobre sistemas de riego y drenaje, garantizando su correcta gestión.

Además, desde su Dirección de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos, el DPA brinda asesoramiento técnico para acompañar el crecimiento de los parques industriales bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia en el uso del agua.

El organismo destacó la importancia del trabajo colaborativo entre las distintas áreas provinciales y municipales para asegurar un desarrollo industrial sustentable, donde la protección de la calidad de las fuentes de agua sea una prioridad en la planificación del territorio.

Provincia

vie Nov 7 , 2025
Con el objetivo de continuar acompañando a los prestadores en la inscripción al Registro y Habilitación de Servicios y Actividades Turísticas, la Secretaría de Turismo lleva adelante un importante trabajo en el territorio a fin de regularizar la actividad en los distintos puntos de Río Negro.

