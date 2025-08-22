Avances en obras y nuevos proyectos para Valcheta

La intendenta de Valcheta Yamila Direne destaco el Trabajo en conjunto con el Gobierno de Río Negro para avanzar en las obras activas y dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad.

En este marco, recibimos la visita del ministro de Gobierno, Fabián Gatti, quien junto a la intendenta Yamila Direne gestionó nuevas obras y replanteó proyectos vinculados al Club Tigre Valcheta.

Durante el recorrido, junto a representantes de la Comisión Directiva del Club, se evaluaron las instalaciones y se corroboró la necesidad de realizar trabajos de aislación térmica en el techo y la instalación de calderas, mejoras fundamentales para que la comunidad deportiva pueda disfrutar de sus actividades en un espacio adecuado y confortable.

Asimismo, se supervisó la obra del Frigorífico Ciclo II, que continúa avanzando con fondos del Bono Petrolero, entregados oportunamente por el gobernador Alberto Weretilneck en su visita a Valcheta.

De esta manera, seguimos consolidando proyectos que fortalecen la infraestructura y generan más oportunidades para nuestro pueblo.