Regionales Valcheta

Avances en obras y nuevos proyectos para Valcheta

Ricardo Manrique 5 horas ago

La intendenta de Valcheta Yamila Direne destaco el Trabajo en conjunto con el Gobierno de Río Negro para avanzar en las obras activas y dar respuesta a las necesidades de nuestra comunidad.

En este marco, recibimos la visita del ministro de Gobierno, Fabián Gatti, quien junto a la intendenta Yamila Direne gestionó nuevas obras y replanteó proyectos vinculados al Club Tigre Valcheta.

Durante el recorrido, junto a representantes de la Comisión Directiva del Club, se evaluaron las instalaciones y se corroboró la necesidad de realizar trabajos de aislación térmica en el techo y la instalación de calderas, mejoras fundamentales para que la comunidad deportiva pueda disfrutar de sus actividades en un espacio adecuado y confortable.

Asimismo, se supervisó la obra del Frigorífico Ciclo II, que continúa avanzando con fondos del Bono Petrolero, entregados oportunamente por el gobernador Alberto Weretilneck en su visita a Valcheta.

De esta manera, seguimos consolidando proyectos que fortalecen la infraestructura y generan más oportunidades para nuestro pueblo.

Next Post

Jacobacci Regionales

Mellado recibió al Director del Hospital “Rogelio Cortizo”

vie Ago 22 , 2025
El intendente José Mellado recibió en su despacho al director del Hospital “Dr. Rogelio Cortizo”, Maximiliano Mondillo. En esta primera reunión formal se dialogó sobre el rol del nuevo director y los desafíos que implica la gestión hospitalaria. Además, se abordaron temas centrales como el funcionamiento general del hospital, la […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias