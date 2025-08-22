Estudiantes del CET 34 de Los Menucos finalistas en la Copa Robótica Nacional

El CET 34 de Los Menucos participo en la Copa Robótica Argentina 2025, un espacio que promueve la innovación, el trabajo en equipo y la aplicación de conocimientos en ciencia, tecnología, arte y matemáticas.

Desde el centro estudiante de Los Menucos, felicito a los estudiantes Ciro Osovnikar, Emilia Yauhar, Juan Diego Garrido y Solange Donosa, junto a su profesor Juan Pablo Riquelme, por haber logrado la clasificación a la final de la Copa Robótica a nivel nacional.

Este importante logro refleja el talento, la creatividad, el esfuerzo y el trabajo en equipo de nuestros jóvenes, que son inspiración para toda la comunidad.

Nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Alberto Weretilneck, a la ministra de Educación Patricia Campos, a la legisladora provincial Soraya Yauhar, al Consejo Escolar Los Menucos, a nuestra intendenta Mabel Yauhar y a la supervisora de nivel medio Sarli Yaneth Solaimán, por su presencia, acompañamiento y apoyo incondicional, que hacen posible que Los Menucos siga creciendo y mostrando todo su potencial.

¿Qué es la Copa Robótica Argentina?

La Copa Robótica Argentina 2025, organizada por Educabot, es una competencia educativa de alcance nacional que convoca a estudiantes secundarios (entre 15 y 18 años) de gestión pública y privada de provincias como Río Negro, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Más de 3.600 estudiantes participan en esta edición, con escuelas compitiendo en desafíos diseñados para fomentar habilidades técnicas y blandas como robótica, programación, inteligencia artificial, pensamiento crítico, creatividad, resiliencia y trabajo colaborativo

Hoy nuestros/as jóvenes nos demuestran que los sueños se alcanzan con dedicación y que Los Menucos puede brillar en cualquier escenario.