Estudiantes del CET 34 de Los Menucos finalistas en la Copa Robótica Nacional

Ricardo Manrique 5 horas ago

El CET 34 de Los Menucos participo en la Copa Robótica Argentina 2025, un espacio que promueve la innovación, el trabajo en equipo y la aplicación de conocimientos en ciencia, tecnología, arte y matemáticas.

Desde el centro estudiante de Los Menucos, felicito a los estudiantes Ciro Osovnikar, Emilia Yauhar, Juan Diego Garrido y Solange Donosa, junto a su profesor Juan Pablo Riquelme, por haber logrado la clasificación a la final de la Copa Robótica a nivel nacional.

Este importante logro refleja el talento, la creatividad, el esfuerzo y el trabajo en equipo de nuestros jóvenes, que son inspiración para toda la comunidad.

Nuestro más sincero agradecimiento al gobernador Alberto Weretilneck, a la ministra de Educación Patricia Campos, a la legisladora provincial Soraya Yauhar, al Consejo Escolar Los Menucos, a nuestra intendenta Mabel Yauhar y a la supervisora de nivel medio Sarli Yaneth Solaimán, por su presencia, acompañamiento y apoyo incondicional, que hacen posible que Los Menucos siga creciendo y mostrando todo su potencial.

¿Qué es la Copa Robótica Argentina?

  • La Copa Robótica Argentina 2025, organizada por Educabot, es una competencia educativa de alcance nacional que convoca a estudiantes secundarios (entre 15 y 18 años) de gestión pública y privada de provincias como Río Negro, Neuquén, Mendoza, Jujuy, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Más de 3.600 estudiantes participan en esta edición, con escuelas compitiendo en desafíos diseñados para fomentar habilidades técnicas y blandas como robótica, programación, inteligencia artificial, pensamiento crítico, creatividad, resiliencia y trabajo colaborativo

Hoy nuestros/as jóvenes nos demuestran que los sueños se alcanzan con dedicación y que Los Menucos puede brillar en cualquier escenario.

