Río Negro amplió los controles ambientales sobre la actividad minera

Río Negro, a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, realizó nuevas inspecciones ambientales mineras en distintos puntos de la provincia. Los controles alcanzaron canteras y actividades vinculadas a la extracción de áridos, en el marco de una estrategia de fiscalización permanente de las actividades productivas.

Los operativos se realizaron de manera coordinada durante el 23 y 24 de septiembre. Se inspeccionaron canteras relacionadas con el proyecto VMOS en las zonas de Pomona y Lamarque, también en sectores próximos a la Ruta Provincial N.º 4, corredor que vincula el Valle Medio con Valcheta y su conexión con la Ruta Nacional N.º 23. El recorrido continuó en la Línea Sur, con inspecciones de rutina en las zonas de Los Menucos y Valcheta y, finalmente, en el área de Aguada Cecilio.

Estas acciones permiten sostener una presencia territorial activa y verificar el desarrollo de las actividades mineras y de extracción de áridos en distintos puntos de la provincia.

“Una provincia que impulsa su desarrollo productivo también necesita reglas claras y controles ambientales permanentes. Por eso sostenemos una fiscalización cercana al territorio, que permita acompañar las actividades que generan movimiento económico y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental”, señaló el Subsecretario de Ambiente y Cambio Climático, Nicolas Jurgeit.

Los controles forman parte del trabajo periódico de fiscalización ambiental minera que lleva adelante Río Negro en sus distintas regiones. La planificación territorial de estas inspecciones permite abordar los diferentes circuitos productivos y sostener un seguimiento continuo de las actividades que se desarrollan en la provincia.