Jacobacci abre las inscripciones para la entrega de 250 árboles

La iniciativa busca fortalecer el arbolado urbano y promover la incorporación de especies en los frentes de las viviendas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de agosto.

En el marco del Día del Árbol, la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci lanzó una convocatoria para que vecinos y vecinas que aún no cuentan con árboles en el frente de sus viviendas puedan acceder a ejemplares y sumarse al fortalecimiento del arbolado urbano de la ciudad.

La propuesta contempla la entrega de 250 árboles, entre ellos ejemplares de fresno, olivillo y acacia, que serán acompañados por asesoramiento sobre las condiciones adecuadas para su plantación y los cuidados necesarios para favorecer su crecimiento.

¿Cómo inscribirse?

Las personas interesadas podrán registrarse desde el 25 hasta el 28 de agosto, de 10 a 12 horas, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, ubicada sobre calle Hansen Seler, en la ex oficina de IPROSS.

📅 Inscripciones: del 25 al 28 de agosto

🕙 Horario: de 10 a 12 horas

📍 Lugar: Secretaría de Desarrollo Sustentable – calle Hansen Seler

🌳 Cupo: 250 ejemplares

Una vez finalizado el período de inscripción, desde el Municipio se coordinará la entrega de los árboles en cada barrio, facilitando el acceso de las familias a los ejemplares.

Además, habrá plantas a la venta para quienes quieran continuar incorporando espacios verdes en sus viviendas y contribuir al crecimiento del arbolado de la ciudad.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Ingeniero Jacobacci, junto al Ente para el Desarrollo de la Región Sur, y apunta a generar una ciudad con más espacios verdes y una mayor presencia de árboles en el entorno urbano.