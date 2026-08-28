Jacobacci puso en marcha su Plan de Forestación Anual

Los primeros trabajos se realizaron en distintos espacios públicos de la localidad, en el marco del programa “Jacobacci Más Verde”.

La Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, puso en marcha el Plan de Forestación Anual, con los primeros trabajos de incorporación de especies en diferentes sectores de la ciudad.

Las tareas, coordinadas por la secretaria de Desarrollo Sustentable, Eugenia Chameli, comenzaron en Plaza Nuevo Jacobacci, Paseo Entre Puentes y el cruce de vías, donde se plantaron distintos ejemplares con el objetivo de seguir sumando espacios verdes al paisaje urbano.

Los árboles utilizados provienen del Vivero Municipal y también de adquisiciones realizadas con fondos municipales, permitiendo ampliar progresivamente la cantidad de especies disponibles para las tareas de forestación.

Estas acciones se encuentran enmarcadas en el programa “Jacobacci Más Verde”, una iniciativa que busca promover el cuidado del ambiente y fortalecer la presencia de vegetación en plazas, paseos y otros espacios públicos de la localidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable remarcaron que el crecimiento y conservación del arbolado urbano requiere del compromiso de toda la comunidad.

En este sentido, se destacó la importancia de que vecinos y vecinas colaboren con el cuidado y mantenimiento de los árboles y espacios verdes, contribuyendo a que los nuevos ejemplares puedan desarrollarse y formar parte del patrimonio natural de Jacobacci.

El Plan de Forestación continuará durante la temporada con intervenciones en distintos sectores de la ciudad, avanzando hacia el objetivo de construir una localidad más verde y comprometida con el ambiente.