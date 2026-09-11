Jacobacci se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Pueblo

En el marco de los festejos por los 110 años de la localidad, este viernes 11 y sábado 12 de septiembre se vivirán dos noches con música, baile y propuestas para toda la comunidad.

La propuesta se desarrollará durante las noches del viernes 11 y sábado 12 de septiembre, con una grilla de actividades y espectáculos pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de dos jornadas de encuentro, música y baile.

Las actividades comenzarán a partir de las 21 horas, mientras que quienes aún no hayan adquirido su entrada podrán hacerlo en puerta desde las 20 horas.

La celebración invita a toda la comunidad a ser parte de un nuevo aniversario, compartiendo y poniendo en valor 110 años de historia, identidad y encuentro de Ingeniero Jacobacci.