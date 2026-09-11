Maquinchao: abren las inscripciones para acceder a energía eléctrica e internet en la zona rural

El programa impulsado por el Gobierno de Río Negro busca relevar a familias y productores que no cuentan con servicio eléctrico, para facilitar posteriormente el acceso a energía renovable e internet satelital.

La Municipalidad de Maquinchao informó que se encuentra abierta la inscripción al programa impulsado por el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Energía y Ambiente, destinado a familias y productores de la zona rural que actualmente no cuentan con servicio eléctrico.

La iniciativa se desarrolla en articulación con los municipios y tiene como objetivo facilitar el acceso a energía eléctrica e internet satelital mediante fuentes de energía renovable, brindando una alternativa para mejorar las condiciones de vida y producción en los sectores rurales.

En esta etapa se realizará el relevamiento

Desde el Municipio aclararon que, en esta instancia, se llevará adelante únicamente el relevamiento de posibles beneficiarios. La información será posteriormente evaluada por el organismo provincial correspondiente.

Asimismo, se informó que la inscripción no implica la instalación inmediata de los equipos, ya que las mismas se concretarán de acuerdo con la planificación y las distintas etapas establecidas por el programa.

Dónde inscribirse

Las familias y productores interesados pueden realizar consultas y completar la inscripción de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas, en el Área de Producción de la Municipalidad de Maquinchao.

La propuesta representa una nueva instancia de acompañamiento para los pobladores rurales, apuntando a reducir las dificultades de acceso a servicios esenciales mediante el uso de energías renovables y conectividad satelital.