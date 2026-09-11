Pilcaniyeu se prepara para la Gran Fiesta de la Primavera

La celebración se realizará el sábado 19 de septiembre en el Salón Municipal, en el marco de la Semana del Estudiante, con la elección del Rey y la Reina y un gran baile con música en vivo.

En el marco de las actividades de la Semana del Estudiante, la Municipalidad de Pilcaniyeu invita a toda la comunidad a participar de la Gran Fiesta de la Primavera, una propuesta pensada para compartir una jornada de celebración y encuentro.

La actividad tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, desde las 20 horas, en el Salón Municipal de Pilcaniyeu.

Durante la noche se llevará adelante la tradicional elección del Rey y la Reina, organizada por la Municipalidad, y posteriormente se podrá disfrutar de un gran baile organizado por los integrantes de 5° año.

La propuesta musical contará con la presentación en vivo de Nostalgia Chamamecera y Oscarcito Arias, quienes serán protagonistas de una noche pensada para disfrutar junto a estudiantes, familias y toda la comunidad.

🎟️ Entrada: $10.000

📅 Sábado 19 de septiembre

🕗 20:00 horas

📍 Salón Municipal de Pilcaniyeu

Organizan: Municipalidad de Pilcaniyeu y Comisión de 5° Año.