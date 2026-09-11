Pilcaniyeu se prepara para la Gran Fiesta de la Primavera

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La celebración se realizará el sábado 19 de septiembre en el Salón Municipal, en el marco de la Semana del Estudiante, con la elección del Rey y la Reina y un gran baile con música en vivo.

En el marco de las actividades de la Semana del Estudiante, la Municipalidad de Pilcaniyeu invita a toda la comunidad a participar de la Gran Fiesta de la Primavera, una propuesta pensada para compartir una jornada de celebración y encuentro.

La actividad tendrá lugar el sábado 19 de septiembre, desde las 20 horas, en el Salón Municipal de Pilcaniyeu.

Durante la noche se llevará adelante la tradicional elección del Rey y la Reina, organizada por la Municipalidad, y posteriormente se podrá disfrutar de un gran baile organizado por los integrantes de 5° año.

La propuesta musical contará con la presentación en vivo de Nostalgia Chamamecera y Oscarcito Arias, quienes serán protagonistas de una noche pensada para disfrutar junto a estudiantes, familias y toda la comunidad.

🎟️ Entrada: $10.000

📅 Sábado 19 de septiembre
🕗 20:00 horas
📍 Salón Municipal de Pilcaniyeu

Organizan: Municipalidad de Pilcaniyeu y Comisión de 5° Año.

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