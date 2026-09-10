Jacobacci se prepara para celebrar sus 110 años con dos noches de festejos

Ingeniero Jacobacci ya vive la cuenta regresiva para celebrar su 110° aniversario. La celebración tendrá lugar los días 11 y 12 de septiembre, con música, artistas locales y la elección de las nuevas representantes del aniversario.

En el marco de los festejos, fueron presentadas oficialmente las seis candidatas que participarán de la elección de las nuevas representantes de la celebración, cuya elección se llevará adelante el próximo 12 de septiembre.

De este grupo surgirán quienes serán elegidas como Embajadora, 1° Vice Embajadora y 2° Vice Embajadora del 110° Aniversario de Ingeniero Jacobacci.

Las candidatas son:

Candidata N.º 1: Ailyn Sandoval

Ailyn Sandoval Candidata N.º 2: Brisa Aguilera

Brisa Aguilera Candidata N.º 3: Kelaia Orrego Solís

Kelaia Orrego Solís Candidata N.º 4: Danna Quezada

Danna Quezada Candidata N.º 5: Valentina Miñana

Valentina Miñana Candidata N.º 6: Wanda Ayalef

Dos noches para celebrar

Durante el 11 y 12 de septiembre, Jacobacci será escenario de distintas actividades para celebrar un nuevo aniversario de la localidad.

La noche del sábado 12 contará con la presentación de destacados artistas y propuestas musicales, entre ellos:

🎶 Carafea

🎶 Santiago Cañete

🎶 Refugieros

🎶 Los Imprevistos del Chamamé

🎶 Artistas locales

La jornada tendrá además uno de los momentos más esperados de los festejos: la elección de las nuevas Embajadoras del 110° Aniversario.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y acompañar las distintas actividades preparadas para compartir juntos un nuevo aniversario de Ingeniero Jacobacci.