Jacobacci se prepara para celebrar sus 110 años con dos noches de festejos

El 11 y 12 de septiembre, la comunidad podrá disfrutar de música, artistas locales y la elección de las nuevas Embajadoras del 110° aniversario.

Ingeniero Jacobacci se prepara para celebrar un nuevo aniversario y ya tiene todo listo para vivir dos noches de festejos por sus 110 años.

La celebración se desarrollará los días 11 y 12 de septiembre, con una propuesta que reunirá música, artistas locales y distintos espectáculos para compartir en comunidad.

Durante las jornadas se presentarán:

Carafea

Santiago Cañete

Refugieros

Los Imprevistos del Chamamé

Artistas locales

Elección de las nuevas Embajadoras del 110° Aniversario

Uno de los momentos centrales de los festejos será la elección de las nuevas Embajadoras de Jacobacci, quienes serán representantes de la localidad durante el próximo período.

Entradas anticipadas

Para la jornada del sábado 12 de septiembre, la entrada anticipada tiene un valor de $15.000.

Las personas interesadas en adquirirlas pueden comunicarse mediante WhatsApp a los siguientes números:

📲 2944-204758

📲 2920-445964

Con una propuesta que combina música, tradición, artistas y participación comunitaria, Jacobacci se prepara para celebrar sus 110 años e invita a vecinos y visitantes a ser parte de una fecha especial para toda la comunidad.