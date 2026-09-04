Ñorquinco vivió la instancia local de los Encuentros Culturales Rionegrinos

Estudiantes de la ESRN N.º 110 presentaron propuestas musicales y audiovisuales. La Banda Chamamecera y un participante de la categoría Audiovisual avanzaron a la próxima instancia.

La localidad de Ñorquinco fue escenario de la Instancia Local 2026 de los Encuentros Culturales Rionegrinos, una propuesta organizada por el Área de Cultura de la Municipalidad y destinada a promover la participación y el talento de los jóvenes de la comunidad.

Durante la jornada, estudiantes de la ESRN N.º 110 participaron con distintas expresiones artísticas, presentando tres bandas musicales y una propuesta en la categoría Audiovisual.

Las propuestas que formaron parte del encuentro fueron:

🎶 Banda Caos Perfecto

🎶 Banda Nota Perdida

🎶 Banda Chamamecera

🎥 Categoría Audiovisual

La evaluación estuvo a cargo de Nazareno Sede y Lautaro Romero, quienes integraron el jurado y realizaron las correspondientes devoluciones sobre cada una de las presentaciones.

El encuentro también contó con el acompañamiento de docentes de la institución y vecinos y vecinas de Ñorquinco, que se acercaron para acompañar a los jóvenes y disfrutar de sus producciones.

Clasificados a la próxima instancia

Desde la Municipalidad destacaron especialmente la participación de todos los estudiantes y felicitaron a los integrantes de la Banda Chamamecera y al participante de la categoría Audiovisual, quienes lograron avanzar a la siguiente instancia de los Encuentros Culturales Rionegrinos.

Asimismo, reconocieron a las bandas Caos Perfecto y Nota Perdida por animarse a participar y compartir su talento en esta propuesta que busca generar espacios para la expresión artística y cultural de los jóvenes de la Región Sur.

La jornada dejó como resultado una muestra del talento local y reafirmó la importancia de generar espacios donde las nuevas generaciones puedan expresarse, compartir y representar la identidad cultural rionegrina.