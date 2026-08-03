Presentaron los artistas para el 110° aniversario de Jacobacci

Ingeniero Jacobacci ya comienza a palpitar los festejos por su 110° aniversario, que se celebrarán los próximos 11 y 12 de septiembre con una variada agenda de actividades para toda la comunidad.

En ese marco, el intendente anunció los artistas que formarán parte del escenario mayor, donde también se presentarán músicos locales y regionales.

Entre los números destacados se encuentra Carafea, una banda de folclore moderno que fue una de las revelaciones del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026. El grupo es liderado por Rafa Salas, una de las voces jóvenes con mayor proyección del folclore argentino, quien además compartió escenarios y grabaciones con Lázaro Caballero, referente del nuevo folclore. Con más de diez años de trayectoria, Carafea cuenta con una fuerte presencia en peñas, festivales provinciales y fiestas populares de todo el país.

Otro de los artistas confirmados es Santiago Cañete, quien atraviesa un importante crecimiento dentro del circuito del chamamé y la música popular. Sus canciones acumulan millones de reproducciones en las principales plataformas digitales y su presencia en redes sociales le ha permitido reunir una amplia comunidad de seguidores, especialmente entre el público joven. Además, ha logrado posicionar su música a través de reconocidos streamings y plataformas digitales.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la programación completa de los festejos, que prometen reunir a vecinos y visitantes en una nueva celebración del aniversario de Ingeniero Jacobacci.